فيديوهات عارية وأدوات تصوير.. تفاصيل ضبط فتاة التيك توك دينا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا الشهيرة بـ أم لبانة في منطقة المنيب بالجيزة.

تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة

حيث ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على فتاة تيك توك جديدة في الجيزة، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر التيك توك، وتم ضبط مقاطع فيديو وأدوات تصوير بحوزتها.

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقطاع الإدارة العامة لحماية الآداب معلومات ومقاطع فيديو خارجة عبر التيك توك عن طريق حسابات لـ فتاة تدعى د.م.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أن الفتاة تقوم بنشر مقاطع فيديو عبر تطبيق التيك توك، لتحقيق نسب مشاهدات عالية، وذلك بمقابل الحصول على أموال عن طريق خاصية الكاش.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبطها في محافظة الجيزة لاتهامها ببث فيديوهات خارجة ونشر الفسق والفجور، وذلك عقب صدور أمر ضبط وإحضار لها وتحديد مكان إقامتها.

وباشرت جهات التحقيق، التحقيقات مع المتهمة دينا أم لبانة وقررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها.