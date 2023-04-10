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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقاطع فاضحة بمقابل .. الداخلية تضبط فتاة تيك توك جديدة في الجيزة

متهمة - أرشيفية
متهمة - أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على فتاة تيك توك جديدة في الجيزة، على خلفية إتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر التيك توك.

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الداخلية: ضبط فتاة تيك توك جديدة 

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقطاع الإدارة العامة لحماية الآداب معلومات ومقاطع فيديو خارجة عبر التيك توك عن طريق حسابات لـ فتاة تدعى د.م.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أن الفتاة تقوم بنشر مقاطع فيديو عبر تطبيق التيك توك، لتحقيق نسب مشاهدات عالية، وذلك بمقابل الحصول على أموال عن طريق خاصية الكاش.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبطها في محافظة الجيزة لاتهامها ببث فيديوهات خارجة ونشر الفسق والفجور، وذلك عقب صدور أمر ضبط وإحضار لها وتحديد مكان إقامتها.

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