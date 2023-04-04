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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ملابس نسائية مثيرة وهاتفان آيفون.. تفاصيل 3 ساعات تحقيقات مع سلمى الشيمي

سلمى الشيمي
سلمى الشيمي

بلوجر الأزياء سلمى الشيمي.. كشفت تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية في الإسكندرية تفاصيل سقوط بلوجر الأزياء الشهيرة سلمى الشيمي، وذلك عقب ضبطها من قبل أجهزة وزارة الداخلية حال عودتها إلى البلاد، تنفيذا لأمر الضبط والإحضار الصادر لها من قبل النيابة العامة.

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تفاصيل 3 ساعات تحقيقات مع البلوجر سلمى الشيمي

 ما إن ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على بلوجر الأزياء سلمى الشيمي، وذلك حال عودتها قادمة من إحدى الدول العربية، تنفيذا لقرار النيابة العامة الصادر في حقها بضبطها وإحضارها، حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي حول تفاصيل القبض على البلوجر الشهيرة.

وينشر “صدى البلد” في التقرير التالي التفاصيل الكاملة للتحقيقات التي تمت مع بلوجر الأزياء سلمى الشيمي في الإسكندرية، والتي قاربت ثلاث ساعات حتى انتهت النيابة في النهاية إلى قرارها بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

استمعت نيابة الشئون المالية والتجارية إلى أقوال واعترافات المتهمة سلمى الشيمي، بلوجر الأزياء الشهيرة، بالإضافة إلى إعلامها بالاتهامات الموجهة إليها، ومن بينها إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر مقاطع خادشة ومنافية للآداب، والتعدي على قيم ومقاليد المجتمع المصري.

سلمى الشيمي

اعترافات بلوجر الأزياء سلمى الشيمي

وأدلت المتهمة سلمى الشيمي، بلوجر الأزياء، باعترافات أمام نيابة شئون العلاقات، قالت فيها إنها لم تقم بأفعال خارجة ولا ترى أنها أجرمت في أفعالها، بل إنها اتجهت إلى عرض الأزياء ومقاطع الفيديو لجلب الأموال، وأنها لا ترى ثمة مشكلة في المحتوى الذي تقدمه.

 وأوضحت البلوجر خلال التحقيقات، أن اسمها سلمى كرم عبد المنعم، 29 عاما، تخرجت في كلية التمريض، وحاولت الدخول إلى عالم التمثيل منذ أن كانت طالبة في الجامعة أكثر من مرة وبأكثر من طريقة، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل.

وأضافت سلمى الشيمي في اعترافاتها، أنها اتجهت للعمل كبلوجر أزياء من خلال السوشيال ميديا، وقامت بتصوير مقاطع فيديو وصور تستعرض فيها جسدها بالملابس العارية تتضمن إيحاءات خادشة وأفعالا منافية للآداب، وذلك في إطار زيادة أعداد المتابعين ونسب المشاهدة.

وذكرت سلمى الشيمي، بلوجر الأزياء الشهيرة، أنها تم اتهامها من قبل في القضية الشهيرة بـ “فتاة سقارة”، وأنها تركت منزل والدها وشقيقها لرفضهما مقاطع الفيديو التي تقدمها، وأقامت رفقة والدتها وتحصلت على مبالغ من مقاطع الفيديو والصور حتى بات لها 3 حسابات بنكية في 3 بنوك مختلفة.

سلمى الشيمي

عمليات تجميل.. اعترافات سلمى الشيمي

وأشارت سلمى الشيمي، إلى أنها أجرت أكثر من عملية تجميل لمساعدتها في العمل على تصوير مقاطع الفيديو والصور، وكانت خارج البلاد بمدينة دبي، وتم القبض عليها فور وصولها إلى مدينة الإسكندرية.

وبينت سلمى الشيمي خلال تحقيقات النيابة، كيفية دخولها مجال التصوير بعد فشلها في الالتحاق بمجال التمثيل، حيث كشفت عن قيامها بإجراء مقاطع فيديو وصور تتضمن بعض الإيحاءات والملابس العارية الفاضحة لجلب متابعين أكثر ونسب مشاهدة مرتفعة، حيث قامت بإنشاء حسابات إلكترونية باسم سلمى الشيمي وsalma el shimy، عبر منصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و"إنستجرام" و"تيك توك"، وأيضا “يوتيوب”، وقامت ببث المقاطع والصور من خلالها.

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وعقب انتهاء نيابة الشئون المالية والتجارية من التحقيقات، قررت حبس المتهمة سلمى الشيمي 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها، واتهامها بنشر الفسق والفجور.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على حقيبتين بهما ملابس نسائية خاصة ومثيرة، و2 هاتف آيفون 14، و3 كروت لـ حسابات بنكية في 3 بنوك مختلفة، وأمرت بالاستعلام عن البطاقات البنكية الخاصة بـ سلمى الشيمي، وانتداب لجنة من المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحص الهواتف المضبوطة وتفريغها وبيان ما بها.

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