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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من الملابس العارية للجلابية البيضاء.. مصير سلمى الشيمي في سجن النساء

صدى البلد

تصدرت بلوجر الازياء سلمى الشيمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الاخيرة بعد القاء القبض عليها لبثها فيديوهات خادشة للحياء بملابس خليعة. 

وقالت المحامية نهى الجندي إن البلوجر الشهيرة تواجه مصيرا حتميا بالسجن او الغرامة طبقا لقانون العقوبات. 

وأضافت الجندي أن سلمى الشيمي تواجه عدة اتهامات من بينها الفعل الفاضح وهي جريمة لابد أن يتوافر فيها الركن  المادي والمعنوي والفعل الفاضح هو عمل مادي من شأنه خدش الحياء حيث ان العقوبة المنتظرة من قانون مكافحة الدعارة والفجور رقم ١٠ لسنه ٦١ حيث تنص الماده رقم ١٤ لكل من أعلن بأي طريقة من الطرق التي تتضمن اغراء بالفجور  ولفت الانظار سواء  بحركات جسدية أو ايحاءات يعاقب بالحبس مده لا تزيد ٣سنوات مع التغريم

أما الفعل الفاضح عقوبته لا تزيد عن سنه أو غرامه لاتتجاوز ٣٠٠ جنيه

وقالت إن المشكو في حقها قامت ببث فيديوهات تتضمن ايحاءات تتنافي مع القيم والعادات والتقاليد كما انها يتوافر فيها الركن المادي والمعنوي للفعل الفاضح. 

وينص القانون رقم 175 لسنة 2018، والخاص بـ«مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، أنّه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة».

كما نص القانون في المادة 26 على أنَّه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة مِن شأنها المساس باعتباره أو شرفه».

وأدلت المتهمة سلمى الشيمي بلوجر الأزياء الشهيرة بإعترافات أمام جهات التحقيق، حيث قالت أنها تدعى سلمى كرم عبدالمنعم 29 عام، تخرجت من كلية التمريض، وحاولت الدخول إلى عالم التمثيل منذ أن كانت طالبة في الجامعة أكثر من مرة وبأكثر من طريقة إلا أن جميع محاولتها باءت بالفشل.

وتابعت سلمى الشيمي في إعترافاتها، أنها إتجهت للعمل كبلوجر أزياء من خلال السوشيال ميديا، وقامت بتصوير مقاطع فيديو وصور تستعرض فيها جسدها بالملابس العارية تتضمن ايحاءات خادشة وأفعال منافية للأداب وذلك في إطار زيادة أعداد المتابعين ونسب المشاهدة.

وأضافت سلمى الشيمي بلوجر الأزياء الشهيرة، أنها تم إتهامها من قبل في القضية الشهيرة بـ فتاة سقارة، وأنها تركت منزل والدها وشقيقها لرفضهم مقاطع الفيديو التي تقدمها، وأقامت رفقة والدتها وتحصلت على مبالغ من مقاطع الفيديو والصور حتى بات لها 3 حسابات بنكية في 3 بنوك مختلفة.

كما أستكملت سلمى الشيمي، أنها أجرت أكثر من عملية تجميل لمساعدتها في العمل على تصوير مقاطع الفيديو والصور، وكانت في خارج البلاد بمدينة دبي وتم القبض عليها فور وصولها إلى مدينة الإسكندرية.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان رسمي لها القبض عليها وفقا لقرار ضبط وإحضار صادر ضدها من النيابة العامة، حيث قررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حيث تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط البلوجر الشهيرة سلمى الشيمي حال عودتها قادمة من إحدى الدول، وتبين من التحريات أن المذكورة سبق إتهامها في إحدى القضايا وحررت ضدها العديد من القضايا وذلك لإتهامها بعرض صور ومقاطع فيديو لنفسها تحوى العديد من الايحاءات والحركات المنافية للآداب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المذكورة بحوزتها عدد 2 هاتف أيفون 14، وعدد 3 فيزا كارت بـ 3 بنوك مختلفة، وحقيبتين بهما ملابس نسائية خاصة، وباشرت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالإسكندرية، التحقيق مع الموديل الشهيرة سلمى الشيمي صاحبة لقب فتاة سقارة على خلفية إتهامها بإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعي، والتعدي على قيم المجتمع المصري، ونشر صور ومقاطع خادشة للحياء والذوق العام، وقررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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