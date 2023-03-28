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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ملابسها عارية وحركاتها مثيرة.. مأساة سيدة مع زوجها وجارتها في مدينة نصر

فتاة في البلكونة
فتاة في البلكونة - أرشيفية

مأساة الزوجة التي تعرضت لها مع زوجها بدأت بالمعاناة في المعيشة والعمل لجلب الأموال وعلاج إبنهم المريض إلا أن تلك المعيشة لم تستمر فقد طالبت الزوجة الخلع منه بسبب خيانته لها في نهاية المطاف.

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مأساة الزوجة مع زوجها

شوفي إنتي مقصرة مع جوزك في إيه.. الرسالة التي وقفت أمامها الزوجة في حالة من الذهول، فقد كشفت خيانته لها مع جارتها، وأكد لها زوجها أنه غير صحيح إلا أن جارتها أكدت لها الشكوك وما شاهدته حين رأت ملابسه في بلكونة الجارة وقالت لها «شوفي إنتي مقصرة في إيه».

قصة الزوجة سماح التي رفعت قضية في محكمة أسرة مدينة نصر، تطلب الخلع بدأت بعد إكتشاف خيانته لها مع جارتها في العقار المقابل لهما، الزوجة تعمل في إحدى الشركات وتعرفت على شاب يكبرها بسنوات وبعد علاقة حب إستمرت فترة تزوجا.

بدأت الحياة الزوجية في شقة بمنطقة مدينة نصر، وأنجبا طفلا مريضا ولم تتمكن الزوجة من ترك عملها والجلوس في المنزل فظلت تعمل لجلب أموال لتوفير نفقات علاج إبنها، وخاصة أن راتب الزوج لم يكن يكفي لذلك مع مصروفات البيت.

قصة زوجة طلبت الخلع

ظلت الحياة طبيعية على مدار 4 سنوات، وكانت الزوجة تخرج فيهم من الصباح الباكر إلى عملها وتعود بنهاية اليوم وذلك لتوفير الأموال، حتى شعرت بتغيرات في تصرفات زوجها، ودبت الشكوك في وجدان الزوجة، وبالتحديد بعد سكن سيدة في العقار المقابل لهم.

تروي الزوجة سماح قائلة: «واحدة ست سكنت في العمارة اللي قدمنا وأنا حياتي أتقلبت».. فقد كانت تلك السيدة دائما عارية وتتحدث بطريقة غريبة وحركاتها وتصرفاتها في البلكونة كانت مثيرة وخليعة طوال الوقت، وحاولت الزوجة معرفة خيانة زوجها إلا أنها كانت تفشل.

كانت المفاجأة حين شاهدت الزوجة ملابس زوجها في بلكونة جارتها، وبالتحديد قطعة ملابس «تي شيرت» كانت قد أحضرته هدية له، وحينها تأكدت الزوجة أن زوجها يخونها مع جارتها، وحين سألته سرد لها رواية كاذبة حيث أكد أنه أثناء سيره سقطت عليه مياه من شرفتها وقامت هي بطلب ملابسه لتنظيفها.

لم تقتنع الزوجة برواية زوجها وذهبت إلى جارتها التي فجرت مفاجأة بأنها على علاقة غير شرعية مع زوجها وقالت لها «شوفي إنتي مقصرة في أيه مع جوزك»، وسألت الزوجة الجيران اللذين أكدوا تواجد زوجها أكثر من مرة في هذا العقار، فقامت برفع قضية خلع وقررت محكمة أسرة مدينة نصر حجزها للحكم في جلسة 12 إبريل.

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