رجل يثير ضجة على الإنستجرام بفقدانه أكثر من نصف وزنه بدون رجيم

قبل تحوله في إنقاص الوزن، كان مارك ستيفن يعاني من السمنة المفرطة ولكنه تمكن من انقاص وزنه عن طريق تغيير عادات الأكل وإدخال بعض التمارين في روتينه اليومي.

قبل أن يبدأ رحلته في إنقاص الوزن ، انتقل مارك إلى Airbnb في نوتنغهام "مؤقتًا" وحاول ممارسة الرياضة بانتظام في المنزل ، والذهاب في نزهة على الأقدام وتغيير عاداته الغذائية غير الصحية.

وفقا لموقع اكسبريس بدأ مارك بعد أن كان يخجل من السمنة مشاركة نجاحاته في التخلص من حوالي 25 في المائة من وزنه وبدأ مشاركة صورة على حسابه هلى الانستجرام ووسائل التواصل الاجتماعي ليتسأل الجميع كيف استطاع التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة.

المشي على الأقدام



قرر مارك ستيفن ممارسة القليل من التمارين ، وبدأ في استعارة كلب جاره Shar Pei "طوال الوقت للذهاب في نزهة على الأقدام" والحصول على بعض الهواء النقي..

وكشف أنه من أجل إنقاص الوزن ، بدأ بتناول "نفس الوجبة كل يوم "وهي التونة والمكرونة فقط وعلى الرغم من أنها كانت "مملة بشكل رهيب".

ومع ذلك ، فقد "يخلطها أيضًا مع أنواع مختلفة من التوابل والصلصات ، لذلك لم تكن ، مما يجعلها لطيفة ورخيصة أيضًا".

تمكن مارك من الحفاظ على الوزن لمدة عامين ولكن لا يزال لديه جلد زائد كان يريد التخلص منه.

أهم النصائح لفقدان الوزن



تتضمن بعض أهم النصائح من NHS لفقدان الوزن ما يلي :

اهدف إلى تناول خضروات أو أكثر يوميًا.

قم دائمًا بتضمين بعض البروتينات مثل الفاصوليا والبقول والأسماك والبيض واللحوم أو أنواع أخرى.

يجب ألا تشكل الكربوهيدرات مثل البطاطس أو الخبز أو الأرز أو المعكرونة أكثر من ثلث وجبتك ، وحاول تناول أنواع الحبوب الكاملة حيثما أمكن ذلك.

إذا كنت تأكل السمك ، فحاول تناول حصتين في الأسبوع.

اختر خيارات قليلة الدسم وقليلة السكر للحليب والجبن والزبادي.

استخدم زيت الزيتون وعباد الشمس وزيت بذور اللفت ، حيث يحتوي على دهون غير مشبعة.

اختر الأطعمة القابلة للدهن قليلة الدسم وتناولها بكميات صغيرة فقط.

اشرب ستة إلى ثمانية أكواب من السوائل يوميًا.