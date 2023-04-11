كأس مصر| ياسر إبراهيم: قدمنا مباراة كبيرة ونستحق التتويج باللقب

وجه ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، التهنئة إلى جماهر الأهلي بعد الفوز بكأس مصر في نسختها موسم 2021-2022، مؤكدًا أنها تستحق الكثير وهي الداعم الرئيس للفريق في كافة المواقف. وأوضح أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة اليوم أمام بيراميدز ويستحقون التتويج باللقب.

وأكد ياسر إبراهيم أن روح اللاعبين واللعب بقلب رجل واحد وراء الفوز باللقب، وقال إنها ميزة أساسية طيلة تاريخ الأهلي ونقطة إيجابية في مسيرة اللاعبين هذا الموسم.

وأشار مدافع الفريق إلى أنه وزملاءه يعملون طوال الوقت بهذه الروح من أجل تحقيق الانتصارات والبطولات. وأضاف: نعد جماهير الأهلي بمزيد من البطولات هذا الموسم، تقديرًا لما يقدمونه من دعم للفريق.