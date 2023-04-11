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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فخ الولاء.. دراسة صادمة عن حال الموظفين: المجتهد يتحمل عمل أكبر دون مقابل

العمل
العمل

في أحدث دراسة عن تقييم الاجتهاد في العمل، على الرغم من أن المديرين يميلون إلى تقدير الموظفين الذين يُنظر إليهم على أنهم مخلصون، لكن الدراسة الجديدة تكشف أنهم يستغلون الموظفين أيضا.

ووفقا لمجلة ساينس اليرت العلمية، تظهر دراسة جديدة أن المديرين يميلون أيضًا إلى استغلال العمال المخلصين من خلال عمل غير مدفوع الأجر أو مهام إضافية.

وتناولت أحدث دراسة في علم الاجتماع مفهوم "فخ الولاء"، والذي يشير إلى أن العمال الذين يعربون عن ولائهم لصاحب العمل قد يكونون أكثر عرضة للاستغلال.

 ويرجع ذلك إلى أن هؤلاء العمال يتجاهلون المعاملة غير العادلة أو يتحملون الظروف العملية السيئة بما يكفي للحفاظ على وظائفهم.

وعلى الرغم من أن الولاء يمكن أن يكون صفة حميدة، إلا أنه قد يؤدي في بعض الأحيان إلى انتهاك حقوق العمال وتعرضهم للاستغلال. 

وأشار صاحب الدراسة إلى أن النتائج اعد تنذيرا لجميع العمال لحماية حقوقهم والتحدث عن المعاملة الغير عادلة في العمل والتأكد من الحصول على معاملة عادلة ومنصفة في جميع الأوقات.

صاحب العمل حقوق العمال دراسة جديدة

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