في أقل من شهر.. وقوع ثاني كارثة بقعل الانهيارات الأرضية بالمكسيك

تحطم مبنى على طريق عقب انهيار أرضي في مدينة تيخوانا، في ثاني كارثة تحدث بفعل الانهيارات الارضية في المكسيك، خلال اقل من شهر.

وأفادت السلطات المكسيكية أن المبنى المنهار هو ثاني مبنى ينهار في المنطقة، بحسب تقارير محلية.

وقال عمدة تيخوانا مونتسيرات كاباليرو، بعد نشر لقطات للحادث، إن المبنى سقط داخل محيط محدد.

وأضافت كاباليرو أن الطريق التي سقطت عليها، بوليفارد كواوتيموك سور، أزيلت من الأنقاض وفتحت في كلا الاتجاهين يوم الأحد.

ونشرت مواقع التواصل مقطع فيديو للمبنى المنهار على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ما أدى إلى انتشاره على نطاق واسع.