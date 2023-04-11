جامعة عين شمس تنظم ورشة عمل لذوي الهمم.. تفاصيل

تنظم جامعة عين شمس غدًا، الأربعاء، ورشة عمل لذوي الهمم من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بالجامعة، وذلك لتعريفهم بالمنح التي تقدمها الهيئة وكيفية التقديم لها.

وتعقد الورشة غدًا، الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

في سياق آخر، التقى الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، وفدًا من ممثلي هيئة الفولبرايت، بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وضم الوفد الدكتورة ماجي نصيف، المدير التنفيذي لمكتب هيئة الفولبرايت بالقاهرة، وآسر هاني، مساعد مدير البرامج بهيئة الفولبرايت.

وشهد اللقاء الدكتور إيمان سامي، مندوب وزارة التعليم العالي، والدكتور شهيرة سمير، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، والدكتور محمد رجاء السطوحي، عميد كلية العلوم، والدكتور ضياء خليل، عميد كلية الهندسة الأسبق، ولفيف من الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكليات.