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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير يوضح أهمية المسرح المدرسي ودوره في اكتشاف مواهب الطلاب

أهمية المسرح المدرسي
أهمية المسرح المدرسي ودوره في إكتشاف مواهب الطلاب

قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، وأستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إن دور المدرسة في بناء المجتمع لا يمكن الاستغناء عنه، فالمدرسة تساهم في تعليم الأطفال والشباب المهارات اللازمة للنجاح في الحياة وتعزيز القيم الاجتماعية والتعاونية والحوارية بين الأفراد في المجتمع، كما تساعد على تحسين مستوى التعليم والثقافة في المجتمع وذلك بتخريج جيل مثقف ومتعلم وقادر على المساهمة في التنمية والإنجازات العلمية والتقنية والفنية، لذلك تحرص وزارة التربية والتعليم دائمًا علي دعم وتعزيز دور الأنشطة المدرسية في بناء مجتمعنا وتحقيق تطلعاتنا في التقدم والتنمية.

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وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أن التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والثقافة مبادرة ممتازة لتعزيز الثقافة والفنون في المدارس وتعزيز الاهتمام بالمسرح المدرسي، وتشجيع الطلاب على المشاركة في هذا المجال واكتشاف مواهبهم وتنميتها.

وأوضح الدكتور حسن شحاتة، أن حرص وزير التربية والتعليم حضور وتفقد المسابقات على مستوى الإدارات التعليمية والمديريات والجمهورية يعد فرصة للطلاب لتقديم أفضل ما لديهم والمنافسة مع الآخرين على مستوى الجمهورية، وهذا يعزز روح المنافسة الإيجابية ويشجع الطلاب على العمل بجد واجتهاد.

ولفت أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن دعم الدكتور رضا حجازي للطلاب وتكريم  مواهب الطلاب خلال احتفالية فنية يعزز الثقة بالنفس لديهم ويحفزهم للاستمرار في تحقيق النجاحات، وعندما يشعرون بدعم من الوزارة والأهل والمعلمين والمجتمع بأكمله، فإنهم يتحولون إلى أفراد متميزين ومبادرين في الحياة.

وعلق الخبير التربوي، على إحياء فكرة المسرح المدرسي، قائلا:  نحن بلد فن ويعتبر جزء من ثقافتنا، والفنون والإبداع تصقل من قدرات أبنائنا تعليميًا وتربويًا، مؤكدا على أن وزارة التربية والتعليم تسعى جاهدة للوصول بالمنتج الثقافي إلى الطلاب واكتشاف مواهبهم ورفع وعيهم فى مختلف مراحل التعليم، وابتداء من العام القادم ستكون هناك مشاركات فى المدارس بشكل أكبر.

وشدد أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، علي ضرورة تشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة في الأنشطة المدرسية وتقدير إنجازاتهم ودعمهم في تحقيق أحلامهم وطموحاتهم المستقبلية.

دور المدرسة في بناء المجتمع تعليم الأطفال والشباب المهارات تعزيز القيم الإجتماعية المسرح المدرسي تعزيز الثقافة والفنون في المدارس Jobs Education

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