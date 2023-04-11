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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مات صائمًا.. أخر كلمات طبيب سوهاج المتوفي بقنا

الطبيب المتوفي
الطبيب المتوفي

"قد صرت طبيبًا يا بشر ما خاب رجاء ليالينا، وكان فضل الله عليك عظيما تم بحمد الله إنهاء رحلة سبع سنين في كلية الطب، رسميًا طبيب علي نصحي عبدالعزيز عبدالرحيم، رحم الله والدي وبارك في عمر أمي فلهم كل الفضل والعرفان بعد فضل الله"، تلك كانت الكلمات الأخيرة للطبيب فقيد مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تخرج الطبيب علي نصحي عبدالعزيز، في كلية الطب جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، في نهاية شهر مارس الماضي، أي منذ 20 يومًا فقط، كان يرتدي زي التخرج وهو في غاية سعادته على إنهاء تلك المرحلة من عمره وبداية مرحلة جديدة وهي المرحلة العملية، التي كان يطمح والده أن يشهدها معه، لم يكن الشاب يعلم أن هذه الفترة ستكون قصيرة للغاية.

قصيرة حتى أنها لم تزيد عن 20 يومًا، شاب في منتصف العقد الثالث من العُمر، فارق الحياة عقب إصابته بأزمة قلبية حادة، أثناء ممارسته لعمله بمستشفى قنا الجامعي، وهو صائمًا، ليراها زملاؤه بالعمل يسقط أمام أعينهم ويسرع الأطباء في محاولة منهم لإنقاذه إلا إنهم لا يستطيعوا إعطاءه عُمرًا جديدًا.

فارق الطبيب الامتياز علي نصحي، الحياة وترك من خلفه والدته التي لا يستطيع أحد اخبارها بوفاة نجلها في غربته إلى وقتنا هذا، ولا يدري أحد كيف يمكن اخبارها بهذا الخبر الذي وقع عليهم كالصاعقة.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما لقي طبيب امتياز،  بجامعة جنوب الوادي في محافظة قنا، في منتصف العشرينات من العُمر، من ابناء مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، مصرعه؛ إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، ولم يتمكن الأطباء من إسعافه.

وذلك عقب تخرج الطبيب العشريني، واستلامه العمل بأيام بـ20 يومًا فقط، لم يستطع الشاب أن يُكمل مهامه العملية التي عاش من أجلها أعوامًا عديدة يسعى إليها، ما قلوب جميع أفراد عائلته وأصدقائه بالحزن والأسى، حيث سكن الوجع بين ضلوعهم.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من مديرية أمن قنا مفادها مصرع طبيب يُدعى علي نصحي عبدالعزيز عبدالرحيم، طبيب امتياز، يقيم دائرة المركز؛ إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.

وتبين تخرج الفقيد في كلية الطب جامعة جنوب الوادي بقنا نهاية شهر مارس الماضي، حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وجاري اخبار عائلته لاستلام الجثمان.

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