استمرار المرور اليومي على المحلات لمتابعة الأسعار وتوافر السلع الغذائية بالغردقة

واصلت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، برئاسة اللواء أشرف البيه، المرور اليومي على العديد من المحلات داخل المدينة لمتابعة الأسعار والتاكد من توافر السلع والمواد الغذائية بها.

وتم اليوم الإثنين، المرور على خيمة مستقبل وطن بجوار مدرسة محمد الطيب.

والمصرية ٢٠٠٠ بشارع التربية والتعليم، وخيمة أهلا رمضان في آخر شارع المصالح، ومنفذ الزراعة بمديرية الزراعة، والمصطفى ماركت أول شارع المصالح.

وفى سياق آخر، أعلن موسى الرشيدي مدير الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، استمرار منافسات الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية النسخة الرابعة على مستوى مدينة الشلاتين.

وأقيمت التصفيات بملعب مركز شباب الشلاتين، لتصفيات التربية والتعليم والأندية ومراكز الشباب والأزهر الشريف بمدينة الشلاتين.