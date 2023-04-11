رئيس مرسى علم يُكلف بمواصلة أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات بالمدينة

كلف اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، إدارة البيئة بالوحدة المحلية للمدينة، بمواصلة حملات النظافة العامة ورفع المخلفات الصلبة والتراكمات بجميع أنواعها بكافة المناطق بالمدينة، وذلك لظهور المدينة بالمظهر الجمالي والحضاري.

وأشار رئيس المدينة، إلى استمرار حملات النظافة اليومية، ورفع المخلفات والتراكمات بجميع أنواعها ورفع الردش من شوارع المدينة بالكامل، وذلك ضمن خطة المدينة لرفع كفاءة وتطوير الشوارع والمناطق .

وفى سياق آخر، أعلن موسى الرشيدي مدير الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، استمرار منافسات الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية النسخة الرابعة على مستوى مدينة الشلاتين.

واقيمت التصفيات بملعب مركز شباب الشلاتين، لتصفيات التربية والتعليم والأندية ومراكز الشباب والأزهر الشريف بمدينة الشلاتين