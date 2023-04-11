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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الجبلاوي: واشنطن بوست لها تاريخ طويل من الأكاذيب والشائعات ضد الدولة المصرية

محمد الجبلاوي، وكيل
محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن ما نشرته صحيفة واشنطن بوست حول انتاج مصر ما يصل إلى 40 الف صاروخ لصالح روسيا فى حربها ضد أوكرانيا، تعد حلقة جديدة في سلسلة الأكاذيب والشائعات التي تعمل عليها وتشنها صحيفة واشنطن بوست من حين لآخر.

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن السياسة الخارجية المصرية قائمة على الاتزان مع كافة الأطراف الدولية، مشيرًا إلى أن مثل تلك التقارير التي تعتمد على أكاذيب وشائعات يكون لها أغراض خبيثة.

وأوضح النائب محمد الجبلاوي، أن صحيفة الواشنطن بوست لها تاريخ طويل من الأكاذيب والشائعات التي تستهدف بها دولا معينة ومن بينها مصر، مشيرًا إلى أن تلك الصحيفة سعت إلى ابتزاز مصر على مدار السنوات الماضية .

ونفى مصدر مسئول مصري ما زعمته صحيفة «واشنطن بوست» بأن مصر قامت بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ ليتم شحنها سرًا إلى روسيا.

وقال المصدر، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»: "ما نشرته الصحيفة عبث معلوماتي ليس له أساس من الصحة"

وأكد المصدر المسئول أن مصر تتبع سياسة متزنة مع جميع الأطراف الدولية، ومحددات هذه السياسة السلام والاستقرار والتنمية. 

محمد الجبلاوي لجنة الطاقة مجلس النواب واشنطن بوست

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