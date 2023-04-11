مهيب عبدالهادي: مفاجأة جديدة حول تسديد غرامة كهربا للزمالك

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي، سؤالا مثيرا للجدل، حول ملف تسديد غرامة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي. لصالح نادي الزمالك.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" هو ممكن المهندس محمود طاهر (رئيس النادي الأهلي السابق) يشارك في دفع غرامة كهربا. طيب ازاي؟؟ عايز ترجمة".

مهيب عبد الهادي

وحسمت قضية كهربا لصالح الزمالك، حيث إن اللاعب مطالب بدفع مليوني دولار، بجانب فوائد الغرامة بنسبة 5% سنويًا تضاف من يونيو 2019، وذلك بسبب انضمامه إلى نادي أفيس البرتغالي في عام 2019 بدون علم إدارة القلعة البيضاء رغم ارتباطه بعقد مع النادي.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا"، أصدر قرارا في 8 فبراير الماضي، بمنح كهربا مهلة لمدة 60 يوما، لتسديد الغرامة المالية لنادي الزمالك، قبل إصدار حكما بإيقافه مجددا.