يوتيوب تضيف 5 مزايا جديدة لمشتركي الـ Premium.. اعرفها

أعلنت إدارة اليوتيوب أنها ستضيف إلى مشتركي الخدمات المدفوعة الخاصة باشتراكات premium المميزة بعض الخصائص الجديدة، آملة في تحسين تجربة المشاهدة و تجربة المستخدم.

وفقا لتقرير من موقع gsmarena تقدم إدارة الاشتراك المدفوع في YouTube اليوم 5 ميزات أخرى تأمل أن تكون سبب في تحويل عملاء الخدمات المجانية إلى الاشتراك في الخدمة المدفوعة.

يمكن الآن لمشتركي YouTube Premium من استخدام نظام قائمة الانتظار، حتى تحتفظ بالفيديوهات التي تريد مساهدتها لاحقا وهي الميزة التي كانت سابقا مقتصرة على استخدام اليوتيوب عبر أجهزة سطح المكتب وغير مفعلة مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

YouTube Premium

وعمل قائمة بالمشاهدة لاحقا تتوفر في نسخة الويب ولكنها أصبحت حاليا إحدى الوظائف المتاحة مع تطبيق الهاتف المحمول والتابلت ولكنها تقتصر على المشتركين في نظام بريميوم.

الميزة الثانية الموجودة حاليا مع نسخة يوتيوب باشتراك هو أنه يمكنك استضافة جلسات Google Meet ومن خلالها يمكن لجميع الحاضرين ، بغض النظر عما إذا كانوا مستخدمين Premium أو مجانيين ، مشاهدة مقاطع فيديو YouTube معًا. هذا متاح حاليًا من خلال نظام Meet Live Sharing على أجهزة نظام تشغيل أندرويد Android ، وسيتم تمكينه "في الأسابيع المقبلة" لمستخدمي FaceTime على نظام iOS من آيفون عبر SharePlay.

YouTube Premium

الميزة الثالثة الجديدة هي القدرة على استئناف مشاهدة نفس مقطع الفيديو من حيث توقفت عنده سابقا، حتى إذا قمت بالتبديل بين الأجهزة المختلفة، الميزة متاحة لأجهزة Android و iOS والويب.

الميزة الرابعة هي التنزيلات الذكية Smart Downloads، التي ترشح لك مقاطع فيديو موصى بها مباشرة إلى أيقونة المكتبة الخاصة بك library، حتى يمكنك تحميلها على جهازك للعرض في وضع عدم الاتصال بالإنترنت.

الميزة الخامسة والأخيرة حتى الآن، سيتم تفعيلها للعملاء بعد أسابيع قليلة، بالنسبة لمشتركي الـ Premium ، سيقدم YouTube لعملاء نظام iOS إصدارًا مُحسّنًا لمعدل البت لمقاطع الفيديو بدقة 1080 بيكسل، وهذا يعني ببساطة أن جودة مقاطع الفيديو ستكون أفضل عن ذي قبل. تعد يوتيوب المستخدمين بأن هذا الإصدار المحسن لمعدل البت "سيجعل مقاطع الفيديو أكثر وضوحا، خاصة تلك التي تحتوي على الكثير من الحركة والسرعة والتفاصيل الدقيقة" ، على الرغم من أن دقة 1080 بيكسل عالية الدقة متاحة للجميع، ولكن ليس بمعدل البت الأعلى هذا.