خليط بين تيك توك و انستجرام ..spotify بواجهة جديدة لمنافسة YouTube

تتطلع إدارة تطبيق Spotify أن يكون أكثر من مجرد أداة لسماع الألبومات الغنائية وفي سبيل تحقيق ذلك ضحت بواجهة المستخدم المعروفة ليصبح خليط من عدة تطبيقات معروفة.

وفقا لتقرير موقع The Verge تعيد سبوتيفاي Spotify تقديم نفسها للجمهور من خلال تصميم واجهة رئيسية جديدة كليا، مع الوضع بعين الاعتبار أن تكون سهلة الاستخدام، تسهل على المستخدم الوصول للفيديوهات التي يرغب في الوصول إليها، مع اكتشاف المزيد من المحتوى الملائم لذائقته الخاصة وفقا لنتائج بحثه السابقة.

Spotify

يتسم التصميم الجديد باعتماده على واجهة مليئة بالصور بشكل أكثر كثافة مع خاصية التمرير العمودي، وتحويل الواجهة الرئيسية من مجموعة أغلفة لألبومات إلى موجز يشبه إلى حد كبير ما هو موجودة بالفعل في تيك توك TikTok وانستجرام Instagram. أثناء التمرير، تأمل Spotify في تسهيل عملية اكتشاف قنوات جديدة عبر نظامها.

يعد المظهر الجديد ، الذي أعلنت عنه Spotify للتو في حدث تم بثه مباشرة على صفحتها الرسمية بتويتر، دليلًا واضحًا على نوع أهداف الشركة وما تريده من Spotify خلال السنوات القادمة.

خلال السنوات القليلة الماضية، استثمرت سبوتيفاي بكثافة في البودكاست والكتب الصوتية والتسجيلات الصوتية المباشرة لأنها كشركة تريد أن تكون أكثر من واجهة للأغاني والألبومات الغنائية، تريد الشركة أيضًا أن تكون موطنًا وملجأ للمبدعين وصانعي المحتوى.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Spotify ، "دانيال إيك" لموقع The Verge في حديثه عام 2021 إنه يأمل في أن يكون هناك أكثر من 50 مليون "مبتكر صوتي" فعال ونشط على المنصة. حاولت Spotify أيضًا منذ سنوات أن تكون منصة لبث الفيديوهات على أمل أن تنافس وتسحب البساط من تحت أقدام يوتيوب YouTube.

Spotify

ضع كل ذلك معًا ، وهذه أشياء كثيرة يجب إدخالها في تطبيق واحد يسمى Spotify. كانت Spotify على ما يبدو في سعي لا هوادة فيه لحث الأشخاص على محتوى أكثر تميزًا وربحًا ، مما يعني غالبًا زيادة صعوبة الاستماع إلى الموسيقى. لهذا السبب يبدو أن التصميم الجديد للتطبيق يهدف جزئيًا إلى إنشاء مساحة مخصصة أكثر لجميع هذه الأنواع الجديدة من المحتوى. حاولت Spotify لسنوات إيجاد طرق لوضع البودكاست والموسيقى وكل شيء آخر جنبًا إلى جنب ، لكن يبدو أنها تدرك أن أفضل إجابة هي إعطاء كل شيء مساحة أكبر للتنفس.

عندما تفتح Spotify ، في نسخته الجديدة ستظل ترى مجموعة أغلفة الألبومات وقوائم التشغيل في الأعلى. ولكن بالتمرير للأسفل ستجد فيديوهات البودكاست يتم تشغيلها تلقائيًا.

مع التحديثات الجديدة سنرى في واجهة سبوتيفاي في الجزء العلوي إذا نقرت أيقونات "الموسيقى" أو "البودكاست والعروض" Podcasts & Shows، فسيتم نقلك إلى موجز تمرير عمودي يشبه إلى حد كبير خاصية القصص في Instagram أو TikTok أكثر من Spotify الذي اعتدت عليه.