عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. محافظ الفيوم يتفقد مشروعات بعد انتهاء تنفيذها بقرية الغرق

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء الجولة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، عددا من المشروعات الخدمية بعد نهو أعمالها الإنشائية، بقرية الغرق، التابعة لمركز إطسا، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،  استعدادا لدخولها الخدمة بكامل طاقتها، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور،المحاسب خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، والمهندسة سها جمال الدين مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالفيوم، والمهندس أحمد جمعة ممثل شركة دار الهندسة المشرفة على تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالفيوم،  والأستاذ حازم حسنى مدير عام إدارة المواقف والنقل الجماعي بالفيوم.

بدأت جولة محافظ الفيوم، بتفقد موقف سيارات الأجرة الجديد بقرية الغرق، على مساحة 1600 متر مربع، بتكلفة بلغت 4,5 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ به 100%، ووجه محافظ الفيوم بسرعة دخول الموقف الخدمة، مع توفير دورات مياه به، وعمل مظلة لانتظار المواطنين.

كما تفقد محافظ الفيوم ومرافقوه، السوق العمومي الجديد بالقرية نفسها، على مساحة 1400 متر مربع، بتكلفة 5 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ به 100%، ويضم 44 محلاً "باكية"، ومكاتب إدارية، ومواقع خدمات للمترددين للبيع والشراء، ودورات مياه.

كما شملت جولة محافظ الفيوم، تفقد مجمع الخدمات الزراعية بالغرق، على مساحة 450 متر مربع، بتكلفة 5.4 مليون جنيه، وبلغ نسبة تنفيذه 100%، ويضم جمعية زراعية، ووحدة للطب البيطري، ومركزا للارشاد الزراعي.

وخلال التفقد، أشار المحافظ إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمس المواطن في محل إقامته، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات المرافق، كما أنها تقتحم مشكلات مزمنة نعانيها منذ سنوات طويلة.

 

وأوضح المحافظ، أن العديد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قد تم الانتهاء منها بالفعل وجاري العمل على مراجعتها ومعاينتها النهائية لتسليمها بهدف دخولها الخدمة بكامل طاقتها، وقد أوشك البعض الآخر على الانتهاء وبلغت نسب تنفيذ عالية، مؤكداً على الإلتزام بالجداول الزمنية حتى تدخل تلك المشروعات حيز الخدمة في مواعيدها المقررة، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وخلال الجولة، التقى محافظ الفيوم، بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، موجهاً الجهات ذات الصلة بالتنسيق فيما بينها لدراستها والعمل على تلبيتها وتقديم الحلول الإيجابية لها.

محافظة الفيوم تصدر بيانا توضيحيا حول أعمال التعديلات المعمارية بميدان السواقي

 

 

محافظ الفيوم يشهد ندوة إعداد التقارير الطوعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

 

010a9c10-3232-4f6f-9cbb-769d6249de96
010a9c10-3232-4f6f-9cbb-769d6249de96
045d5cfb-5f66-4cb9-a877-7d4a3231e4f8
045d5cfb-5f66-4cb9-a877-7d4a3231e4f8
441ddce6-5a64-415b-95f8-d5c4a97d1d42
441ddce6-5a64-415b-95f8-d5c4a97d1d42
24739ca9-d0b0-407f-b48f-b32048c6ba2c
24739ca9-d0b0-407f-b48f-b32048c6ba2c
096734dd-b651-4ecc-a59a-8d2cc9b3822b
096734dd-b651-4ecc-a59a-8d2cc9b3822b
fc72de24-fe74-4da9-ab69-1200747c1f97
fc72de24-fe74-4da9-ab69-1200747c1f97
0d629534-bf08-41ab-a496-8b17a5dcb237
0d629534-bf08-41ab-a496-8b17a5dcb237
7a29f5f3-392e-4069-92fe-87b06e914575
7a29f5f3-392e-4069-92fe-87b06e914575
9c9e94c4-d332-479f-9210-04ddf72237de
9c9e94c4-d332-479f-9210-04ddf72237de
الفيوم اخبار الفيوم “حياة كريمة محافظ الفيوم أعمال المبادرة الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد "حضن" صبحي والخطيب.. سر عدم استلام عبدالله السعيد ميدالية المركز الثاني

مهيب عبدالهادي: مفاجأة جديدة حول تسديد غرامة كهربا للزمالك

تحذير عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

تصل إلى حد السيول.. الارصاد تحذر من سقوط الأمطار اليوم

هل تصرف الحكومة معاش شهر مايو قبل عيد الفطر؟

الجزاء من جنس العمل.. خرج للسرقة في نهار رمضان فعاد جثة هامدة|تفاصيل

صلاة التهجد.. عدد ركعاتها ووقتها وماذا يقرأ فيها والفرق بينها وبين التراويح؟

الجرام بـ 1237 جنيها.. انخفاض جديد في أسعار الذهب

ترشيحاتنا

الدولار يهبط بشدة خلال تداولات اليوم | اعرف الأسباب

الأزمة تشتعل .. الحكومة الكينية تعجز عن دفع الرواتب والرئيس يرفض القروض

رقم خرافى.. البلوجر هادية غالب تثير الغضب على السوشيال ميديا |بسب البوركيني

استقدام الجلوس آيبيس.. استعدادات حديقة الحيوان لاستقبال عيد الفطر المبارك

بيان عاجل من وزارة الدفاع الأذربيجانية بشأن تجدد الاشتباكات مع أرمينيا

علامات ليلة القدر .. 8 أمارات إذا شاهدت إحداها فقد أدركت الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان شم النسيم .. طريقة عمل الرنجة الحمراء

قطاع الإنتاج الوثائقي يعلن إنتاج الحلقة الأخيرة من مسلسل "الكتيبة 101"

دهس المصلين وطعن إمام بالصلاة| 48 ساعة جرائم ضد المسلمين بكندا وأمريكا

بعد زواجها بالجن.. بريطانية ملبوسة تطلب الطلاق من عفريتها

فيديو

تيشيرت جعفر العمدة ومظاهرة على فيسبوك لرد حق سيد ونعيم.. كيف نجح محمد رمضان في تصدر التريند “فيديوجراف”

بابا المجال.. تطورات الحالة الصحية لنجم الأهلي.. ورسالة غامضة من كهربا

خدمة خاصة.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم .. تفاصيل

استعدوا لأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ