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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة أوراق مقاول قتل سيدتين في كرداسة للمفتي

صدى البلد

تصدر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل سيد جبر حكمها على مقاول لاتهامه بقتل سيدتين فى منطقة كرداسة، بعد إحالة أوراقة إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى  فى إعدامه.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل سيد جبر، وعضوية المستشارين هانى لويس عبدالملك، وعنتر عبدالوهاب، وصلاح الدين دياب، وأمانة سر عبدالعزيز محمد، ورأفت عبدالتواب.

وجاء فى أوراق القضية التى حملت رقم 15362 لسنة 2022 جنايات كرداسة والمقيدة برقم 3972 لسنة 2022 كلى شمال الجيزة، أنّ المتهم «إبراهيم. ح، 43 عاما، مقاول»، قتل المجنى عليهما «زاهية. ع»، «آية. م»، بعد خلاف بينهما فبيت النية وعقد العزم على قتلهما، وما إن ظفر بهما حتى أشهر فى وجههما سلاحا ناريا محدثا إصابتهما التى جاءت فى تقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما على النحو المبين بالأوراق.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم حاز وأحرز سلاح ناري دون ترخيص من الجهات المختصة.

محكمة جنايات الجيزة جنايات الجيزة مفتى الجمهورية

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