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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جامعة الزقازيق تكرم الأمهات المثاليات من الجهاز الإداري والخدمات المعاونة

صدى البلد

نظمت جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة الزقازيق، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجامعة،  وذلك في إطار حرص الجامعة علي تكريم النماذج المتميزة في إحتفالية يسودها أجواء من البهجة والوفاء والعرفان بالجميل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعادل فيكتور أمين عام الجامعة و الأمناء المساعدين وعدد من عمداء الكليات ومديري العموم، بالاضافة إلى حضور أبناء الأمهات المكرمات وأحفادهن.

 وخلال كلمتها تقدمت الدكتورة جيهان يسري بخالص التهنئة للأمهات المكرمات في هذه المناسبة الطيبة داعية لهن بحياة طيبة مليئة بالصحة والعافية ، وقامت بإهدائهن شهادات تقدير وحافز مادي للثلاثة مراكز الأولي من كل فئة، مشيرة أن هذا التكريم هو تتويجاً لتميزهن على المستوي الأسري والعملي والأخلاقي، وتقديم الكثير من التضحيات من أجل الأسرة والأبناء للوصول بهم إلى بر الأمان.

 كما أكدت نائب رئيس الجامعة على دور المرأة المصرية الرائد، فهى تكافح دائما على مر العصور، وتثبت أنها قادرة على التغيير والعمل وتستطيع تحمل المسئولية في مختلف المجالات بجانب دورها في بناء الأسرة والمجتمع.

وقد فاز بلقب الأم المثالية لهذا العام ٢٠٢٣ ثلاث أمهات من الموظفات هن :حنان أبو طالب ( طب بشري ) ، نجلاء حمدي (شؤون تعليم وطلاب ) ، ألفت سعيد موسي (حاسبات ومعلومات)، وتسعة من الأمهات بالخدمات المعاونة وهن : سوميه محمد (إدارة حضانة الطفل) ، الفت عبدالرؤوف (تمريض) ،حنان أحمد محمد ( الآداب ) ، سامية عبد الحميد ( علوم ) ، هانم محمد رزق ( خدمات معاونة) ، نفيسه أمين ( مدن جامعية ) ، عزيزة مصطفي ( رعاية عاملين ) ، ناهد حسن ( حاسبات) ، رضا فتحي ( تربية نوعية) .

جدير بالذكر الأمهات الفائزات باللقب تم إختيارهن وفقًا لعدد من المعايير مابين كثير تقدمن للمسابقة من الجهاز الإداري والخدمات المعاونة من مختلف الإدارات والكليات بالجامعة حيث جاء اختيارهن من قبل لجنة مشكلة برئاسة رئيس جامعه الزقازيق.

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