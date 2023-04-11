نضال الشافعي: رسالة الإمام عودة قوية للمسلسلات التاريخية

قال الفنان نضال الشافعي، إن مشاركته في مسلسل "رسالة الإمام" شرف كبير، معربًا عن سعادته بوجوده ضمن طاقم العمل والمشارك في هذا العمل، والذي وصفه بـ"العظيم"؛ مضيفا أن مصر جاءت ثم جاء التاريخ بعدها، فقد أثرت مصر في حياة الإمام الشافعي الذي وضع رؤيته لمنهجه من خلال التفكير والتعايش مع الشارع المصري.

وأضاف نضال، عبر برنامج "هو ليلة في 30 ليلة" على "ميجا إف إم"، أن مسلسل "رسالة الإمام" هو عودة قوية لدراما المسلسلات التاريخية المصرية بعد غياب أكثر من ٢٠ عامًا، مشيرًا إلى أن المسلسل تميز بالاهتمام بكافة التفاصيل، حيث إن هناك مسئولية كبيرة لتقديم شخصية الإمام "الشافعي" أحد الأئمة الأربعة.

كما أشاد بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي وفرت أهم المؤرخين الذين جمعوا لنا القراءات والمراجع عن هذه الفترة الزمنية؛ مشيرا إلى أن الإعداد لمسلسل "رسالة الإمام"، تضمن تفاصيل كثيرة، سواء من خلال الحوار وإتقان اللغة العربية الفصحي، وأنه قرأ الكثير عن شخصية "عبدالعزيز الجروي"، وهو أحد أقطاب الصراع على السلطة.

وأوضح نضال الشافعي، أن استعداداته من الناحية البدنية بدأت بالتدرب على ركوب الخيل، فضلًا عن جلسات وتدريبات اللعب بالسيف والرمح، مضيفًا: "كان فاضل لي حاجة بسيطة وأحارب أبا لهب ؛ مشيرا إلى أنه شرف كبير التمثيل مع كبار الممثلين في الوطن العربي، مشيدًا بعبقرية الفنان خالد النبوي، الذي قدم درس تمثيل في السهل الممتنع في تقديم عبقرية شخصية الإمام، وله محطات مؤثرة في التمثيل.