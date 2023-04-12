اختفاء مليار شخص في هذا الموعد | تفاصيل دراسة صادمة .. شاهد

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن عدد سكان العالم، وظهور دراسة جديدة عن اختفاء مليار شخص.

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حيث نشرت دراسة بمجلة “ساينس أليرت” العلمية، إيجابيات وسلبيات زيادة عدد السكان على الأرض ، وقال المؤيدون ان التأثيرات ايجابية على الاقتصاد والتكنولوجيا ، لكن رأي النقاد تعلق بالمخاطر التي ستتعرض لها البيئة.

وقالت الأمم المتحدة في توقعاتها الأخيرة ان زيادة عدد السكان سيلوث الهواء بشكل أكبر ، بالإضافة إلى أن عدد السكان الكبير سينعكس على مطالب أخرى من بينها الحاجة لوجود استثمارات كبيرة في التعليم والصحة.

كما تشير تنبؤات الدراسة إلى أبحاث مكثفة، يظهر فيها أن أعلى من 10% من أغنى الأشخاص في العالم مسؤولون عن الاستهلاك المفرط الذي يهدد استقرار البيئة بما في ذلك تغير المناخ ويقول عالم البيئة “جورجين رانديرز” أن المشكلة الرئيسية للبشرية هي استهلاك الكربون والمحيط الحيوي، وليس عدد السكان.