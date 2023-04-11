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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: ملتقيات التوظيف بدأ الاهتمام بها مؤخرا داخل المؤسسات التعليمية

طلاب
طلاب

تسعى الدولة لربط التعليم بسوق العمل من اجل تحسين جودة المخرجات التعليمية وفي نفس الوقت تدعيم سوق العمل المصري بكوادر مؤهلة أطلقت وزارة التعليم العالي العديد من المبادرات التي ترسخ لهذا المفهوم .

 

ومن جانبه ، قال الدكتور ماجد أبو العينين الخبير التربوي و عميد كلية التربية السابق بجامعة جامعة عين شمس ، أصبح الآن هناك سهولة كبيرة فى التواصل عن طريق الموبايل و اللاب توب ووسائل التكنولوجية المختلفة ، وإتاحة المعلومات على المنصات أصبحت بديلا عصريا مؤمن به وهذا هو المستقبل .

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و أضاف الدكتور ماجد أبو العينين خلال تصريح لصدى البلد ، انه من الضروري حدوث مواكبة لهذه المستجدات لرفع من مستوى الطلاب لأنها مرتبطة بالمهارات المختلفة التى يستخدموها يوميا .

كما أشار إلى أن الملتقى الوظيفي التي تنشئه الجامعات من الأشياء الهامة وذلك لأن معايير الجودة تؤكد على وجود ملتقى توظيفي لأنه يتم جمع الخرجين و الطلاب المقبلين على التخرج مع ممثلى سوق العمل.


و أكد " أبو العينين " على أن ملتقيات التوظيف بدء الاهتمام بها مؤخرا داخل المؤسسات التعليمية ، وذلك ليكون الطالب قادر على الالتحاق بسوق العمل.

التعليم العالي جامعة عين شمس عميد كلية التربية الدكتور ماجد ابو العينين ملتقيات التوظيف الملتقي الوظيفي المؤسسات التعليمية

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