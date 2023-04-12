آخر موعد لغلق باب التسجيل بدورات المحكمة التدريبية بحقوق عين شمس

اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، جداول جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة ( انتظام- للشعبة العربي والانجليزية والفرنسية) للفصل الدراسي الثاني العام الجامعي (2023/2022).





وأشارت كلية الحقوق جامعة عين شمس أن علي جميع طلاب الفرقة الرابعة التوجه الى ادارة المحكمة التدريبية للتسجيل في دورات المحكمة إبتداءً من يوم الاحد الموافق ٩ ابريل وحتي يوم الخميس الموافق ١٣ ابريل 2023 مع ضرورة احضار البطاقة الشخصية.

وأعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عن أن حضور الثلاث محاضرات إجباري لاجتياز دورة المحكمة التدريبية.

وتعتبر جلسات دورة المحكمة التدريبية فكرة عملية تضاهي مشروع التخرج في الكليات العملية، حيث أنها مطلب إلزامي للحصول على الليسانس، حيث يقوم بأدائها الطلاب بأنفسهم بكافة أدوارها سواء كانت قضائية أو نيابية أو محامين وكتابة المذكرات وإلقاء المرافعات.

والطالب يشارك في المحكمة التدريبية بعد إعداده لها وتجهيزه تحت إشراف مدرب متخصص في العمل القضائي والقانوني، الذي يتولى عملية الإشراف على مجموعة من الطلاب، وفي نهاية العام الدراسي يتم عرض عام للقضايا التي تم التدريب عليها

وتهدف المحكمة التدريبية إلى تأهيل الطالب لممارسة الحياة القانونية العملية سواء في الهيئات القضائية أو غيرها من الأنشطة القانونية الأخرى، كما أن جلسات المحكمة التدريبية يتم بثها عبر موقع الكلية الإلكتروني بحيث يستفيد منها طالب الحقوق في تنمية ملكته القانونية إضافة إلى صقل ثقافة ومهارات الطلاب القانونية.

وكان قد كرمت أسرة طلاب من اجل مصر بجامعة عين شمس بتكريم محمد الشرقاوى مدير عام رعاية الشباب السابق والقائم بعمل مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي حاليا على مجهودته خلال الفترة السابقة وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وفي اجواء سادها الود .

وذلك بحضور الدكتور حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر و طارق احمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب متمنين له التوفيق والنجاح.