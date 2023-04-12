عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد منظمي إفطار المطرية: بنعمل جمعية محدش بيقبضها.. فيديو

أحد منظمي إفطار المطرية
أحد منظمي إفطار المطرية

كشف علاء محمد فريد أحد منظمي إفطار المطرية الجماعي، تفاصيل تنظيم هذا الإفطار الكبير الذي اشتهرت به منطقة المطرية كل عام .

 

بمشاركة 6 آلاف فرد.. أحد منظمي إفطار المطرية يكشف مصدر الطعام

إلغاء مائدة الإفطار الثانية في المطرية | اعرف السبب الحقيقي ..شاهد

 

وقال علاء محمد فريد في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر":"   سفير كوريا الجنوبية في مصر حضر إفطار المطرية هذا العام ورحبنا به كثيرا ".

 

 وأضاف علاء محمد فريد:" لا يوجد رعاة  لإفطار المطرية الجماعي مطلقا ".

 

 وتابع علاء محمد فريد:" إحنا بنعمل جميعة كل عام ومحدش بيقبضها وهي مخصصة لإفطار المطرية وأهل الخير من المنطقة يشاركون في تنظيم الإفطار ".

 

 واكمل علاء محمد فريد:" هناك بنود كثيرة لا نحسبها ويتم التبرع  بها من أهل الخير ".

المطرية إفطار المطرية اخبار التوك شو إفطار إفطار جماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل المطر من علامات ليلة القدر.. ماذا قال العلماء

السوق السوداء تنهار.. والدولار يتراجع أمام الجنيه|تفاصيل

عضة كلب أم خطأ طبي.. تفاصيل مثيرة تكشفها النيابة بشأن وفاة مدير بنك

مهيب عبد الهادي: عرض رسمي من سيسكا موسكو لضم نجم الأهلي

هتموت في الحال| تحذير عاجل من الأرصاد لهؤلاء المواطنين

ميدو يفجر مفاجأة بشأن غرامة كهربا: لن يتم إيقافه والمهلة لم تبدأ

متى ليلة القدر 2023 وعلاماتها؟ إعجاز علمي يحدد موعدها في هذا التوقيت

هبوط مفاجئ.. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم

ترشيحاتنا

تحرك جديد.. أسعار الحديد اليوم بالأسواق الأربعاء 12-4-2023

علامات ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان

السعودية.. تحذير من طقس اليوم على هذه المناطق

زيلينسكي يبعث برسالة إلى رئيس الوزراء الهندي.. ماذا طلب؟

كنوز سلاطين الإسلام.. مقتنيات نادرة في مزاد بلندن خلال الشهر الجاري

العامري فاروق يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الرجاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع واحد من الخبز هو سر رشاقة المشاهير.. إليك طريقة تحضيره

فتاة تعثر على مبلغ ضخم وفيزا بجوار كوبري طلخا.. تفاصيل

قبل العيد.. طريقة اقتصادية لتحضير الغريبة

فوائد خارقة.. ماذا يفعل مشروب الخروب لجسمك على السحور

فيديو

اختفاء مليار شخص في هذا الموعد | تفاصيل دراسة صادمة .. شاهد

والدة كارم وشوقي فتح الله في جعفر العمدة.. سبب تغير ملامح مديحة البكري

إلغاء مائدة الإفطار الثانية في المطرية | اعرف السبب الحقيقي ..شاهد

مقاطع خادشة.. تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

اﻟﻤﺰﻳﺪ