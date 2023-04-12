أحد منظمي إفطار المطرية: بنعمل جمعية محدش بيقبضها.. فيديو

كشف علاء محمد فريد أحد منظمي إفطار المطرية الجماعي، تفاصيل تنظيم هذا الإفطار الكبير الذي اشتهرت به منطقة المطرية كل عام .

وقال علاء محمد فريد في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر":" سفير كوريا الجنوبية في مصر حضر إفطار المطرية هذا العام ورحبنا به كثيرا ".

وأضاف علاء محمد فريد:" لا يوجد رعاة لإفطار المطرية الجماعي مطلقا ".

وتابع علاء محمد فريد:" إحنا بنعمل جميعة كل عام ومحدش بيقبضها وهي مخصصة لإفطار المطرية وأهل الخير من المنطقة يشاركون في تنظيم الإفطار ".

واكمل علاء محمد فريد:" هناك بنود كثيرة لا نحسبها ويتم التبرع بها من أهل الخير ".