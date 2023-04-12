عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وداعا لـ الأخضر.. روسيا تستبدل الدولار بـ اليوان الصيني

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي واليوان الصيني

قال البنك المركزي الروسي، إن التداول بين اليوان الصيني والروبل الروسي في بورصة موسكو وصل إلى مستوى قياسي بلغ 39٪ في مارس، مقارنة بـ 37٪ في فبراير، حيث وحل اليوان الصيني محل الدولار الأمريكي باعتباره العملة الأكثر تداولًا في روسيا.

وفي غضون ذلك، قال المركزي الروسي إن تداول الدولار والروبل انكمش إلى “الحد الأدنى لعدة سنوات” عند 34٪ في مارس من 36٪ في فبراير.

انتهاء الهيمنة.. مسؤول أمريكي يعترف ببدء تخلي بعض دول العالم عن الدولار

عملات جديدة.. الفلبين تعلن اقتراب نهاية هيمنة الدولار الأمريكي

وأنفق الأفراد الروس 41.9 مليار روبل على شراء اليوان الصيني في مارس، مقابل 11.6 مليار روبل في الشهر السابق.

وحل اليوان الصيني محل الدولار الأمريكي باعتباره العملة الأكثر تداولًا في روسيا، بعد عام من غزو أوكرانيا الذي أدى إلى سلسلة من العقوبات الغربية ضد موسكو.

الدولار الأمريكى روسيا الدولار موسكو الدولار الصين الروبل الروسي اليوان اليوان الصيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهيب عبدالهادي: مفاجأة جديدة حول تسديد غرامة كهربا للزمالك

تحذير عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

عضة كلب أم خطأ طبي.. تفاصيل مثيرة تكشفها النيابة بشأن وفاة مدير بنك

صدمة.. قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه أحمد عبدالقادر

السوق السوداء تنهار.. والدولار يتراجع أمام الجنيه|تفاصيل

مشهد من النهاية.. تفاصيل غير متوقعة في الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن وفاة ضحية الكلب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: عرض رسمي من سيسكا موسكو لضم نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

الكويت| أمطار غزيرة تضرب البلاد.. وتحذيرات عاجلة من إدارة الأرصاد الجوية

مكونات أسلحة بيولوجية.. روسيا تكشف عن كارثة أمريكية في أوكرانيا

السعودية| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس.. والدفاع المدني يناشد المواطنين

رئيس وزراء أوكرانيا يعلن موعد بدء هجوم كييف المضاد

انتهاء الهيمنة.. مسؤول أمريكي يعترف ببدء تخلي بعض دول العالم عن الدولار

كوريا الشمالية تتباهي بصواريخ باليستية "معطلة"..الوثائق الأمريكية السرية تفضح بيونج يانج

تدخل وزارة العدل.. إعلان عاجل من الدفاع الأمريكية بشأن أزمة الوثائق السرية

"فوكس نيوز" تفجر مفاجأة بشأن مسرب الوثائق السرية الأمريكية

ترشيحاتنا

وداعا لـ الأخضر.. روسيا تستبدل الدولار بـ اليوان الصيني

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالموافقة على السعة الكاملة للإستاد بمواجهة الرجاء

متى صلاة القيام ؟ عدد ركعاتها وكيفية أدائها

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 12 أبريل 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توفر مساحة تخزين.. Google تطلق ميزة الأرشفة التلقائية للتطبيقات مع نظام أندرويد

خد الجاكت معاك.. الأرصاد تحذر المصريين من عودة الشتاء غدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشتاء رجع.. كيف تحمي نفسك من أضرار الأمطار

أصغر من الريموت.. شاهد أقصر كلبة في العالم

أبرز إطلالات متسابقة ذا فويس كيدز قبل ارتداء الحجاب.. صور

كيف تحمى نفسك من أضرار الفسيخ والرنجة؟ ..طبيب يوضح

فيديو

والدة كارم وشوقي فتح الله في جعفر العمدة.. سبب تغير ملامح مديحة البكري

إلغاء مائدة الإفطار الثانية في المطرية | اعرف السبب الحقيقي ..شاهد

مقاطع خادشة.. تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة |شاهد

تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

اﻟﻤﺰﻳﺪ