وداعا لـ الأخضر.. روسيا تستبدل الدولار بـ اليوان الصيني

قال البنك المركزي الروسي، إن التداول بين اليوان الصيني والروبل الروسي في بورصة موسكو وصل إلى مستوى قياسي بلغ 39٪ في مارس، مقارنة بـ 37٪ في فبراير، حيث وحل اليوان الصيني محل الدولار الأمريكي باعتباره العملة الأكثر تداولًا في روسيا.

وفي غضون ذلك، قال المركزي الروسي إن تداول الدولار والروبل انكمش إلى “الحد الأدنى لعدة سنوات” عند 34٪ في مارس من 36٪ في فبراير.

وأنفق الأفراد الروس 41.9 مليار روبل على شراء اليوان الصيني في مارس، مقابل 11.6 مليار روبل في الشهر السابق.

وحل اليوان الصيني محل الدولار الأمريكي باعتباره العملة الأكثر تداولًا في روسيا، بعد عام من غزو أوكرانيا الذي أدى إلى سلسلة من العقوبات الغربية ضد موسكو.