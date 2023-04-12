التحالف الوطني والهيئة القبطية الإنجيلية..محافظ سوهاج يُشارك 1500 مُزارع بحفل إفطار جماعي

شارك اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم في حفل الافطار الجماعي لعدد 1500 مزارع من أهالي محافظة سوهاج المشاركين فى المبادرة الرئاسية ازرع، والذى نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية باستاد سوهاج الرياضى تحت رعاية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

محافظة سوهاج

حضر الإفطار مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، كما قامت الهيئة بتوزيع عدد 1800 كرتونة مواد غذائية للمواطنين الأكثر احتياجًا.

وهنأ محافظ سوهاج المشاركين فى الحفل بمناسبة شهر رمضان المبارك، واحتفالات المحافظة بالعيد القومي لسوهاج، مشيدًا بالتعاون المثمر والبناء بين محافظة سوهاج والهيئة القبطية الإنجيلية.