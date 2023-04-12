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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار غزيرة ومنع مراكب الصيد من الخروج للصيد بعزبة البرج

راس البر
راس البر

 شهدت  مدن وقري محافظة دمياط،  سقوط غزير لأمطار على كافه أنحاء البلاد، حيث استمر تساقط الأمطار على مدار الساعات الأولى من صباح الاربعاء ،، مع برودة شديدة في الطقس،  أدى ذلك لاتخاذ عدة إجراءات اجترازيه  من  قبل الجهات التنفيذية بالمحافظة. 


قامت الوحدات المحلية بمختلف أنحاء محافظة دمياط بالتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار وإزالة آثارها بشوارع مدن وقري المحافظة ، بعد تعرض المحافظة لموجه من الامطار الغزيرة.
جاء ذلك  تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالتعامل الفورى مع سقوط الأمطار ورفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع. 
تم مواصلة جهود سحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة باستخدام سيارات شفط وكسح مياه الأمطار لرفع التجمعات وتصريفها من خلال الأماكن المخصصة لصرف مياه الأمطار أولاً بأول وذلك بمدن فارسكو وكفرسعد والزرقا ودمياط ورأس البر وكفرالبطيخ، لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين .

 
وعلى صعيد آخر أعلن حسام خليل رئيس جمعية الصياديين بعزبة البرج   منع مراكب الصيد الصغيرة من الخروج لرحلات الصيد خلال الأيام القادمة نتيجه لارتفاع الامواج وسرعه الرياض واحتماليه تعرض تلك المراكب للغرق.

مصرع شاب تحت عجلات قطار أمام ميناء دمياط

دمياط الجهات التنفيذية سقوط الأمطار محافظ دمياط امطار غزيرة ميناء دمياط حركة السيارات برودة شديدة

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