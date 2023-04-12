الوحدة المحلية لمدينة الغردقة تواصل عقد لقاء المواطنين الأسبوعي

عقد نشأت جودة سكرتير مدينة الغردقة، اليوم الثلاثاء، لقاء المواطنين الأسبوعي، لبحث طلباتهم وشكواهم بحضور الإدارات المختصة.

وخلال اللقاء استمع سكرتير المدينة إلى الشكاوى والطلبات المقدمة، والقيام بوضع الحلول المناسبة لها مع مديري الإدارات المختصة بالمدينة، حيث تنوعت الطلبات مابين رفع وكفاءة وتطوير إحدى المناطق، والحصول على مكان يصلح للبيع فيه كمصدر دخل، وغيرها من الطلبات.

وفى سياق اخر تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع وأعمال إزالة الإشغالات وتحديد خطوط التنظيم في بمنطقة الإسكان الغربي في إطار تعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بتطوير وتجميل مدينة سفاجا.

أوضح رئيس المدينة أنه جري العمل على قدم وساق بالمنطقة بهدف استكمال أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك وتطوير شوارع المنطقة، وإزالة الإشغالات والقضاء على العشوائيات بها.

وشدد شعبان، على الإدارات المختصة بالوحدة المحلية بالتنسيق مع مديرية الطرق بالمتابعة الدورية ومتابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف بالشوارع المدرجة لضمان تنفيذها على أكمل وجه ووفقا للمواصفات المحددة للخامات المستخدمة لضمان عوامل الاستدامة.