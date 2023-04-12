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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة رأس غارب يبحث تفعيل المشاركات المجتمعية مع مستشار وزارة البترول

صوره موضوعية
صوره موضوعية

عقد اللواء ياسر حماية رئيس مدينة رأس غارب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع المستشار احمد الجابرى مستشار وزارة البترول للمشاركات المجتمعية، والمهندس مدحت شعبان نائب رئيس الهيئة العامة للمشاركات المجتمعية، بحضور عدد من رؤساء وممثلي شركات البترول العاملة في المدينة.

 

تم خلال اللقاء بحث تنسيق الجهود وتفعيل دور المشاركات المجتمعية والتنمية المستدامة، وتم مناقشة تفعيل دور المشاركة المجتمعية فى عديد من المحاور والمبادرات الرئاسية والقطاع البيئي والشباب والتعليم والقطاع الصحى والتنموي، وكل مايتعلق بتحقيق طموحات أهالى المدينة.

 

على الجانب الاخر عقد نشأت جودة سكرتير مدينة الغردقة، اليوم الثلاثاء، لقاء المواطنين الأسبوعي، لبحث طلباتهم وشكواهم بحضور الإدارات المختصة.

 

وخلال اللقاء استمع سكرتير المدينة إلى الشكاوى والطلبات المقدمة، والقيام بوضع الحلول المناسبة لها مع مديري الإدارات المختصة  بالمدينة، حيث تنوعت الطلبات مابين رفع وكفاءة وتطوير إحدى المناطق، والحصول على مكان يصلح للبيع فيه كمصدر دخل، وغيرها من الطلبات.

رأس غارب البترول التنمية المستدامة الغردقة المبادرات الرئاسية وزارة البترول

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