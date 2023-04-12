رفضت والدته إعطاءه نقودًا لشراء الكيف فحوّل المنزل لرماد في بورسعيد |تفاصيل

هرع سكان إحدى المناطق السكنية بضواحى بورسعيد على ألسنة النيران المتصاعدة من وحدة سكنية بعقار بالقرب من منطقة القابوطى .



وعلى الفور أجرى السكان بلاغات لإدارة الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد لانقاذ باقي الوحدات السكنية المحيطة بالحريق و السيطرة عليه .



وحذر المبلغون من أن هناك خطرا يهدد سكان العقار، حيث تم الدفع بسيارتي حماية مدنية تحت قيادة العميد هانى المهدى قائد إطفاء بورسعيد .

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد من للسيطرة على الحريق الذي اجهز على الوحدة السكنية.

وتمكنت القوات من إنقاذ أسرة مكونة من 5 أفراد، هم: أم و4 أشقاء بينهم فتاتان.

وكشف شهود المنطقة من أهالي بورسعيد أن الابن الأصغر مدمن على المخدرات، وأنه أشعل النار في شقة أسرته، بعد أن رفضت والدته إعطاءه النقود لشراء المخدرات، ونهرته وطردته من الشقة، مما دفعه لإشعال النار بالمنزل.



من جانبها نجح ضباط البحث الجنائي بقسم شرطة الضواحى في بورسعيد من ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيق.