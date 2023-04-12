تحت شعار «أبناؤنا مستقبلنا» انطلاق فعاليات معسكرات اليوم الواحد بمحافظة البحر الأحمر

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر "الإدارة العامة لتنمية النشء"، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات معسكرات اليوم الواحد تحت شعار "أبناؤنا مستقبلنا"، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، وعمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وجيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء.

وتهدف المعسكرات الى استثمار أوقات فراغ الطلائع بالقرى الأشد احتياجاً، وتدريبهم على مهارات العمل الجماعى والتفكير الابتكارى.

وتنطلق الفاعليات من مدينة سفاجا، بمشاركة 90 طليع وطليعة من المرحلة السنية من 9 سنوات إلى 16 سنة، ويتضمن المعسكر (العاب رياضية ترويحية – ندوة عن التغيرات المناخيه وأهمية الاهتمام بالبيئة المحيطة – ورشة تنمية بشرية عن المواطنة).