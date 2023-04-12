استمرار الحملات التفتيشية على منافذ البيع بالقصير

وجه اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، بالاستمرار في الحملات التفتيشية على الأسواق بصفة مستمرة، لضمان جودة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الأدمى، ومراجعة الإعلان عن الأسعار بكل منفذ.

فى ذات السياق، شنت الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة القصير، بالتنسيق مع إدارة التموين، ومكتب الصحة، والطب البيطرى، حملة تفتيشية على منافذ بيع السلع الغذائية، أسفرت عن ضبط عدة مخالفات شملت محال بدون ترخيص، وعدم وجود رخص إشغال، وعدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإعدام 10كيلو سمك و6 كيلو مستلزمات حلويات وكيك واخذ 4 عينات من المخبوزات.

على الجانب الاخر عقد نشأت جودة سكرتير مدينة الغردقة، اليوم الثلاثاء، لقاء المواطنين الأسبوعي، لبحث طلباتهم وشكواهم بحضور الإدارات المختصة.

وخلال اللقاء استمع سكرتير المدينة إلى الشكاوى والطلبات المقدمة، والقيام بوضع الحلول المناسبة لها مع مديري الإدارات المختصة بالمدينة، حيث تنوعت الطلبات مابين رفع وكفاءة وتطوير إحدى المناطق، والحصول على مكان يصلح للبيع فيه كمصدر دخل، وغيرها من الطلبات.