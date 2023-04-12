عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار الحملات التفتيشية على منافذ البيع بالقصير

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

وجه اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، بالاستمرار في الحملات التفتيشية على الأسواق بصفة مستمرة، لضمان جودة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الأدمى، ومراجعة الإعلان عن الأسعار بكل منفذ.

 

فى ذات السياق، شنت الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة القصير، بالتنسيق مع إدارة التموين، ومكتب الصحة، والطب البيطرى، حملة تفتيشية على منافذ بيع السلع الغذائية، أسفرت عن ضبط عدة مخالفات شملت محال بدون ترخيص، وعدم وجود رخص إشغال، وعدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإعدام 10كيلو سمك و6 كيلو مستلزمات حلويات وكيك واخذ 4 عينات من المخبوزات.

 

على الجانب الاخر عقد نشأت جودة سكرتير مدينة الغردقة، اليوم الثلاثاء، لقاء المواطنين الأسبوعي، لبحث طلباتهم وشكواهم بحضور الإدارات المختصة.

 

وخلال اللقاء استمع سكرتير المدينة إلى الشكاوى والطلبات المقدمة، والقيام بوضع الحلول المناسبة لها مع مديري الإدارات المختصة  بالمدينة، حيث تنوعت الطلبات مابين رفع وكفاءة وتطوير إحدى المناطق، والحصول على مكان يصلح للبيع فيه كمصدر دخل، وغيرها من الطلبات.

مدينة الغردقة الغردقة الطب البيطري الحملات التفتيشية حملة تفتيشية التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل المطر من علامات ليلة القدر.. ماذا قال العلماء

صدمة.. قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه أحمد عبدالقادر

السوق السوداء تنهار.. والدولار يتراجع أمام الجنيه|تفاصيل

عضة كلب أم خطأ طبي.. تفاصيل مثيرة تكشفها النيابة بشأن وفاة مدير بنك

مشهد من النهاية.. تفاصيل غير متوقعة في الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة

مهيب عبد الهادي: عرض رسمي من سيسكا موسكو لضم نجم الأهلي

هتموت في الحال| تحذير عاجل من الأرصاد لهؤلاء المواطنين

ميدو يفجر مفاجأة بشأن غرامة كهربا: لن يتم إيقافه والمهلة لم تبدأ

ترشيحاتنا

ترامب يفجّر مفاجأة بشأن المسئول عن تفجيرات نورد ستريم

مكافأة بالملايين لمن يدلي عليه.. واشنطن تبحث عن إرهابي دولي في سوريا

وزير النقل: منهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه لقطاع السكك الحديدية

حتى لو أدين.. ترامب يتعهد بعدم الانسحاب من سباق انتخابات 2024

ميدو: مدرب الزمالك الجديد مقاتل والفريق لديه 3 أهداف هذا الموسم

تحركت مجددا.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة.. ماذا يفعل مشروب الخروب لجسمك على السحور

3 مصائب.. محمد عبد المنعم: أمي كانت في الكعبة ودعتلي أخدت طرد

ضبط «تيك توكر» مصرية شهيرة تبث مقاطع فيديو خادشة.. من هي؟

خبير تغذية يكشف عن حالات لا يصلح لها تناول العرقسوس

فيديو

اختفاء مليار شخص في هذا الموعد | تفاصيل دراسة صادمة .. شاهد

والدة كارم وشوقي فتح الله في جعفر العمدة.. سبب تغير ملامح مديحة البكري

إلغاء مائدة الإفطار الثانية في المطرية | اعرف السبب الحقيقي ..شاهد

مقاطع خادشة.. تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

اﻟﻤﺰﻳﺪ