عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسباب زيادة فاتورة الكهرباء رغم قلة الاستهلاك

صدى البلد

زيادة فاتورة الكهرباء قد يكون السبب فيه بعض السلوكيات الخاطئة من المستهلك التى تزيد استهلاك الكهرباء وبالتالى زيادة الفاتورة، ولذلك يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك النصائح  للمواطنين  بشكل دوري على صفحته الرسمية على فيس بوك لترشيد الكهرباء وتعريفهم بالسلوكيات التي قد تتسبب في زيادة الاستهلاك.

 

سلوكيات خاطئة تزيد استهلاك الكهرباء

يستعرض “صدى البلد”، لقرائه السلوكيات الخاطئة التي يجب التوقف عنها لأنها تزيد من استهلاك الكهرباء وبالتالي زيادة قيمة فواتير الكهرباء وهي:

 

1-تراكم الثلج في الفريزر

يفضل إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر حتى لا يزيد من استهلاك الطاقة.

 

2-فتح الثلاجة بشكل مستمر
عند تكرار فتح باب الثلاجة يرفع استهلاك الطاقة وبالتالي ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء ، لذا يفضل استخدام مبرد مياه أو كولمان للشرب صيفًا لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة، وبالتالى خفض فاتورة الكهرباء.

 

3- ترك الإضاءة
يعتبر ترك الإضاءة مفتوحة من أكثر التصرفات الخاطئة والتي تهدر من الطاقة الكهربائية، رغم أنه يمكن بكل سهولة إغلاق الأنوار من أجل توفير الكهرباء.

 

4- ترك الأجهزة موصلة بالفيشة
ترك الأجهزة الإلكترونية موصولة بفيشة الكهرباء ،   يستهلك الطاقة حتى عند إيقاف تشغيل الأجهزة، لذلك يجب فصل كل الأجهزة سواء التليفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها . 

txt

خدمة سداد فواتير الكهرباء لأصحاب عداد الكهرباء القديم

txt

هتراكم عليك المديونية | انتبه لو لقيت فاتورة الكهرباء بـ 9 جنيه

الأجهزة التى تستهلك الكهرباء وهى مغلقة 

عرض جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النماذج للأجهزة التى تستهلك الكهرباء رغم أنها مغلقة وهى ..

1. شاحن الهاتف المحمول يستمر فى استهلاك الكهرباء حتى بعد نزع الهاتف منه إذا لم يتم فصل الفيشة من منبع الكهرباء لان تركها يستهلك كهرباء.

2.  فيشة التليفزيون بعد غلقه باستخدام الريموت يهدر الكثير من الكهرباء يومياً

3.  أجهزة الكمبيوتر واللاب توب عدم فصلها  بشكل كامل من الكهرباء يستهلك  الطاقة الكهربائية.

4. الأجهزة ذات "التايمر"مثل الميكروويف تستهلك كهرباء بشكل كبير إذا لم يتم فصلها .

5. الأجهزة التى تعمل من خلال "الفيشة"مثل المراوح والخلاطات، احرص على سحب الفيشة من الكهرباء لاستهلاكها الطاقة بشكل كبير جداً وزيادة فاتورة الكهرباء

فاتورة الكهرباء استهلاك الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الكهرباء فواتير الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل المطر من علامات ليلة القدر.. ماذا قال العلماء

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

عضة كلب أم خطأ طبي.. تفاصيل مثيرة تكشفها النيابة بشأن وفاة مدير بنك

هتموت في الحال| تحذير عاجل من الأرصاد لهؤلاء المواطنين

الثلوج والأمطار الرعدية تحكم سيطرتها.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن غرامة كهربا: لن يتم إيقافه والمهلة لم تبدأ

هبوط مفاجئ.. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم

2800 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

ترشيحاتنا

تطور خطير.. تايوان ترد على تقارير فرض الصين حظر جوي شمال البلاد

العثور على 800 مليون دولار و2 كيلو ذهب في مزرعة وزير سابق بسوريا

5 طرق للتواصل مع المسئولين في المحافظات خلال إجازات الأعياد

الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل.. علي جمعة يوضح

الصين: نخطط لفرض حظر جوي على شمال تايوان

في عيد ميلادها الـ73.. أبرز المحطات بمشوار «صاحبة السعادة» إسعاد يونس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد التفاح الأخضر لزيادة جمال الشعر

نشاط للرياح| الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وتخفيف الملابس: الأمطار الرعدية مستمرة

إمام عاشور وقع خلاص | صدمة لجمهور الزمالك.. وهذا موعد انتقاله للأهلي

تعرف على أضرار ترك وجبة السحور |استشاري تغذية يحذر

فيديو

اختفاء مليار شخص في هذا الموعد | تفاصيل دراسة صادمة .. شاهد

والدة كارم وشوقي فتح الله في جعفر العمدة.. سبب تغير ملامح مديحة البكري

إلغاء مائدة الإفطار الثانية في المطرية | اعرف السبب الحقيقي ..شاهد

مقاطع خادشة.. تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

اﻟﻤﺰﻳﺪ