أسباب زيادة فاتورة الكهرباء رغم قلة الاستهلاك

زيادة فاتورة الكهرباء قد يكون السبب فيه بعض السلوكيات الخاطئة من المستهلك التى تزيد استهلاك الكهرباء وبالتالى زيادة الفاتورة، ولذلك يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك النصائح للمواطنين بشكل دوري على صفحته الرسمية على فيس بوك لترشيد الكهرباء وتعريفهم بالسلوكيات التي قد تتسبب في زيادة الاستهلاك.

سلوكيات خاطئة تزيد استهلاك الكهرباء

يستعرض “صدى البلد”، لقرائه السلوكيات الخاطئة التي يجب التوقف عنها لأنها تزيد من استهلاك الكهرباء وبالتالي زيادة قيمة فواتير الكهرباء وهي:

1-تراكم الثلج في الفريزر

يفضل إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر حتى لا يزيد من استهلاك الطاقة.

2-فتح الثلاجة بشكل مستمر

عند تكرار فتح باب الثلاجة يرفع استهلاك الطاقة وبالتالي ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء ، لذا يفضل استخدام مبرد مياه أو كولمان للشرب صيفًا لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة، وبالتالى خفض فاتورة الكهرباء.

3- ترك الإضاءة

يعتبر ترك الإضاءة مفتوحة من أكثر التصرفات الخاطئة والتي تهدر من الطاقة الكهربائية، رغم أنه يمكن بكل سهولة إغلاق الأنوار من أجل توفير الكهرباء.

4- ترك الأجهزة موصلة بالفيشة

ترك الأجهزة الإلكترونية موصولة بفيشة الكهرباء ، يستهلك الطاقة حتى عند إيقاف تشغيل الأجهزة، لذلك يجب فصل كل الأجهزة سواء التليفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها .

الأجهزة التى تستهلك الكهرباء وهى مغلقة

عرض جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النماذج للأجهزة التى تستهلك الكهرباء رغم أنها مغلقة وهى ..

1. شاحن الهاتف المحمول يستمر فى استهلاك الكهرباء حتى بعد نزع الهاتف منه إذا لم يتم فصل الفيشة من منبع الكهرباء لان تركها يستهلك كهرباء.

2. فيشة التليفزيون بعد غلقه باستخدام الريموت يهدر الكثير من الكهرباء يومياً

3. أجهزة الكمبيوتر واللاب توب عدم فصلها بشكل كامل من الكهرباء يستهلك الطاقة الكهربائية.

4. الأجهزة ذات "التايمر"مثل الميكروويف تستهلك كهرباء بشكل كبير إذا لم يتم فصلها .

5. الأجهزة التى تعمل من خلال "الفيشة"مثل المراوح والخلاطات، احرص على سحب الفيشة من الكهرباء لاستهلاكها الطاقة بشكل كبير جداً وزيادة فاتورة الكهرباء