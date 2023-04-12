الحالة المرورية اليوم الأربعاء 12 إبريل

استعرض برنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز الأخبارية الحالة المرورية لأهم الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى من داخل غرفة عمليات الأدارة العامة للمرور ؛ وكان طريق شارع البطل أحمد عبد العزيز يتسم بالسيولة المرورية من ناحية المتجهين لطريق المصل واللقاح ؛ بالأضافة إلى إتجاه مطلع كوبري أكتوبر أيضا به بالسيولة المرورية .

كما أظهرت الشاشات سيولة مرورية كبيرة في شارع التحرير سواء في إتجاه الجلاء أو في اتجاه شارع السودان وبالنسبة إلى الدقي فيتسم الطريق أيضا بالسيولة المرورية سواء اتجاه البطل أحمد عبد العزيز أو بإتجاه الأورمان؛ بالأضافة إلى شارع جامعة الدول العربية يتسم أيضا بالسيولة المرورية سواء في ميدان مصطفى محمود أو ميدان سفنكس .

كما ظهر ميدان النهضة وبه سيولة مرورية سواء في إتجاه كوبري الجامعة أو إتجاه جامعة القاهرة به سيولة مرورية كبيرة وإتجاه شارل ديجول أيضا ؛ بالأضافة إلى ميدان الجلاء ايضا يتسم بالسيولة المرورية سواء من ناحية مدخل شارع التحرير أو شارع شارل ديجول .