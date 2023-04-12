بعد انفصالهما.. هبة عبوك تواجه اتهامات باستفزاز أشرف حكيمي|فما القصة؟

عرضت فضائية العربية تقريرًا حول أبرز الاتهامات التي تواجهها هبة عبوك، بعد انفصالها عن أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، وهبة عبوك هي والدة طفلي حكيمي وزوجته السابقة متهمة بـ “استفزازه” و"إثارة غضبه" عبر نشرها صورًا رفقة رجال آخرين من بينهم بلايو دياز عارض أزياء شهير داخل مطعم بمدريد.

ويعتقد رواد السوشيال ميديا بأن عبوك بدأت علاقة مع دياز مباشرة بعد انفصالها عن المغربي أشرف حكيمي لتتجاوز صدمة الانفصال.

وآخرون اعتبروا تصرفها هذا بمثابة انتقام موجه لوالد طفليها الذي يواجه له تهمة الاغتصاب، وبعض محبي نجم المنتخب المغربي أعربوا عن غضبهم الشديد من انفصال عبوك عن حكيمي بهذا الوقت، وقالوا إنها كانت يجب أن تقف بجانبه في محنته لا أن تنفصل عنه.