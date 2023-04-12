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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يعتمد المخطط الاستراتيجي التفصيلي لمدينة بورفؤاد

اعتماد المخطط الاستراتيجى
اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة بورفؤاد

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المخطط التفصيلي لمدينة بورفؤاد،  وذلك بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية اللازمة لموقف الشوارع واستعمالات الأراضي طبقا للمخطط الاستراتيجي المعتمد لتلك المدينة  ، مؤكدا  أن الاعتماد يأتى ضمن خطة الدولة لتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة.

 

وأوضح محافظ بورسعيد أن المخطط الذي تم اعتماده يشتمل على كافة الاشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق السكانية والخدمية وكذلك عروض الشوارع الرئيسية والفرعية، لافتا إلي أنه جاء تلبية لاحتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية

و أشار محافظ بورسعيد إلي أنه تم مراعاة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لتظهر المدينة بالمظهر اللائق و شدد على ضرورة الالتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.

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و لفت محافظ بورسعيد إلى أن المخطط التفصيلي لمدينة بورفؤاد  تم التوافق عليه بعد  التنسيق الكامل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهات المختصة بالمحافظة وذلك بعد إجراء دراسة متأنية وتفصيلية للشوارع وتحديد الشكل الأمثل لاستخدامها والمساهمة في إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكان مشيرا إلى أنه جارى العمل حاليا على تعديل المخطط الاستراتيجي وإعداد المخطط التفصيلي لمدينة بورسعيد

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