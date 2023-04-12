عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه القناة: سحب تجمعات الأمطار واستمرار الطوارئ وانتشار السيارات

رئيس مياه القناة
رئيس مياه القناة سحب تجمعات الأمطار واستمرار الطوارئ وانتشار

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، الانتهاء من رفع تجمعات مياه الأمطار، واستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ، بالإضافة إلى استمرار فرق الطوارئ وانتشار سيارات شفط المياه، الفاكيوم، والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، بأماكن التمركز في الشوارع وميادين محافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، متابعته لحظة بلحظة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات محافظات القناة الثلاث، والمناطق وغرفة عمليات الشركة، أعمال عمليات شفط مياه الأمطار من خلال سيارات الشفط المتمركزة في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة أول بأول، التي امتلأت بالمياه، وكان ذلك بهدف الانتهاء منها في فترة زمنية وجيزة لتحقيق السيولة المرورية.

رحلة مدير أمن بورسعيد الجديد من التخرج حتى خلافة الراحل مدحت عبدالرحيم

رفضت والدته إعطاءه نقودًا لشراء الكيف فحوّل المنزل لرماد في بورسعيد |تفاصيل

وقال عبد الحميد عصمت، إن محافظة الإسماعيلية شهدت سقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة علي كافة مراكز وأحياء وقري المحافظة، حيث تم التعامل مع جميع تجمعات مياه الأمطار بمنطقة نفق الممر وأمام ديوان عام المحافظة، ومنطقة الشيخ زايد، ومسجد الدوحة، والطريق الدائرى، وطريق بورسعيد، كما تم التعامل وشفط مياه الأمطار في مركز ومدينة القصاصين والقنطرة غرب وشرق، والتى شهدت سقوط أمطار غزيرة، لتحقيق السيولة المرورية بنطاق المراكز والمدينة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن محافظة بورسعيد شهدت سقوط أمطار غزيرة بأحياء الزهور، والشرق والضواحى وبورفؤاد، وتم التعامل معها بمعرفة فرق الطوارئ وسحب كميات المياه الأمطار المتراكمة من الشوارع والميادين، بالإضافة الي استمرار انتشار معدات وسيارات الشركة في الأماكن المخصصة لها، في الشوارع والميادين بالمحافظة.

وأوضح عبد الحميد عصمت، إلى أن الشركة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء والإحداث الطارئة من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير وتسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، وصيانة ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تشكيل فرق طوارئ من فنيي ومشرفي وعمال الشركة، والذين تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة.

القناة أخبار محافظات القناة أخبار مدن القناة مياة الشرب السويس بورسعيد عبد الحميد عصمت الصرف الصحى الإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

إمام عاشور وقع خلاص | صدمة لجمهور الزمالك.. وهذا موعد انتقاله للأهلي

ريهام عبدالغفور تطلق سهامها: معنديش مشكلة في أدوار الإغراء.. برفض الشغل مع ابني.. ونور الشريف شافني فاشلة

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. مصدر مسؤول يكشف عنها

بسبب غرامة الزمالك.. تعليق ورسالة غامضة من كهربا| شاهد

بعد وفاة مدير بنك.. واقعة جديدة لكلب يعقر محاسبا وشقيقته في الجيزة

تذبذب قوي في سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

2800 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

ترشيحاتنا

بالركض والتزلج.. شاهد فرحة المعتمرين بالأمطار في الحرم المكي

بنك الطعام وwe يدعمان 21 مائدة رحمن وتجهيز 200 ألف كرتونة مواد غذائية

السيطرة على حريق بأحد المساجد في الدقهلية

بعد موافقة النواب.. رسوم 10 آلاف دولار للحصول على الجنسية المصرية

الدولار يصعد بقوة.. توقعات بتحرك الأخضر بعد صدور بيانات التضخم ونتائج الفيدرالي

الهلال الأحمر يواصل مبادراته خلال شهر رمضان بمساهمات متبرعين ومتطوعين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أطعمة صيفية تنسف دهون البطن ولن تصاب بها بعد الآن.. تفاصيل

أول حالة وفاة بسبب إنفلونزا الطيور.. أعراض صادمة للفيروس

شاهد.. لحظة سقوط ناطحة سحاب على المارة

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل طرحها.. احتفال بخروج محمد رمضان ورعب عائلة فتح الله

فيديو

أقبل خيانة زوجي لي.. ريهام عبد الغفور تثير الجدل بتصريحاتها |فيديوجراف

ماذا حدث لأسعار الذهب والدولار خلال تعاملات اليوم؟.. فيديو

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل طرحها.. احتفال بخروج محمد رمضان ورعب عائلة فتح الله

اختفاء مليار شخص في هذا الموعد | تفاصيل دراسة صادمة .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

اﻟﻤﺰﻳﺪ