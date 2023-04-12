عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحلة مدير أمن بورسعيد الجديد من التخرج حتى خلافة الراحل مدحت عبدالرحيم

لواء مازن صبرى الطباخ
لواء مازن صبرى الطباخ .. مدير أمن بورسعيد

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا بتكليف اللواء مازن صبري مدير لأمن بورسعيد، خلفا للراحل اللواء مدحت عبد الرحيم، الذي لقي مصرعه في حادث مرورى على محور 30 يونيو بطريق بورسعيد – الإسماعيلية.


جاء تكليف اللواء مازن صبرى كمساعد للوزير لأمن بورسعيد عقب انتهاء مراسم عزاء مدير الأمن السابق رحمة الله عليه و التى استمرت ٣ أيام بمسقط رأسه بسوهاج و يوم بمسجد الشرطة فى القاهرة و يوم بمسجد السلام فى بورسعيد بحضور أبناء الفقيد وقيادات الداخلية ومحافظ بورسعيد .

وتسرد صدى البلد فى السطور المقبلة تدرج اللواء مازن صبري الطباخ بالمناسبة المختلفة داخل وزارة الداخلية منذ تخرجه من كلية الشرطة عام 1989 م

 

بداء اللواء مازن صبرى عمله فى ووارة الداخلية  بمديرية أمن القاهرة وعمل بقسم مدينة نصر، ثم ضابط مباحث أقسام مصر الجديدة وبولاق وباب الشعرية، ثم رئيس مباحث نقطة شرطة الجزيرة بقسم قصر النيل.

 

نقل مدير أمن بورسعيد الجديد إلى مديرية أمن المنيا للعمل رئيسًا لعمليات إدارة البحث الجنائي وبعدها نقل إلى تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام ثم عاد لمديرية أمن القاهرة رئيسا لمباحث روض الفرج والتبين.

 

رفضت والدته إعطاءه نقودًا لشراء الكيف فحوّل المنزل لرماد في بورسعيد |تفاصيل

تحطم سيارات انهارت عليها مظلة بسبب الطقس السيئ في بورسعيد | صور

عين مدير أمن بورسعيد الجديد اللواء مازن صبرى مديرًا للرقابة الجنائية ومديرًا لإدارة العمليات بالمديرية ، ثم نقل بعد ذلك لقطاع التفتيش والرقابة ليعمل مفتشًا لمديريتي أمن البحر الأحمر، ثم الجيزة وقطاع الحماية المجتمعية ومن بعدها وكيلًا لقطاع التفتيش للمنطقة المركزية إلى أن تم اختياره مديرًا لأمن بورسعيد خلفًا للراحل اللواء مدحت عبد الرحيم .

 

بورسعيد وزير الداخلية محافظ بورسعيد وزارة الداخلية 30 يونيو مصر الجديدة مديرية امن القاهرة الإسماعيلية مدينة نصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل المطر من علامات ليلة القدر.. ماذا قال العلماء

صدمة.. قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه أحمد عبدالقادر

السوق السوداء تنهار.. والدولار يتراجع أمام الجنيه|تفاصيل

عضة كلب أم خطأ طبي.. تفاصيل مثيرة تكشفها النيابة بشأن وفاة مدير بنك

مشهد من النهاية.. تفاصيل غير متوقعة في الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة

مهيب عبد الهادي: عرض رسمي من سيسكا موسكو لضم نجم الأهلي

هتموت في الحال| تحذير عاجل من الأرصاد لهؤلاء المواطنين

ميدو يفجر مفاجأة بشأن غرامة كهربا: لن يتم إيقافه والمهلة لم تبدأ

ترشيحاتنا

معترفا بقتل جنود روس.. ترامب: أمريكا ليست مستعدة للحرب

ترامب يفجّر مفاجأة بشأن المسئول عن تفجيرات نورد ستريم

مكافأة بالملايين لمن يدلي عليه.. واشنطن تبحث عن إرهابي دولي في سوريا

وزير النقل: منهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه لقطاع السكك الحديدية

حتى لو أدين.. ترامب يتعهد بعدم الانسحاب من سباق انتخابات 2024

ميدو: مدرب الزمالك الجديد مقاتل والفريق لديه 3 أهداف هذا الموسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة.. ماذا يفعل مشروب الخروب لجسمك على السحور

3 مصائب.. محمد عبد المنعم: أمي كانت في الكعبة ودعتلي أخدت طرد

ضبط «تيك توكر» مصرية شهيرة تبث مقاطع فيديو خادشة.. من هي؟

خبير تغذية يكشف عن حالات لا يصلح لها تناول العرقسوس

فيديو

اختفاء مليار شخص في هذا الموعد | تفاصيل دراسة صادمة .. شاهد

والدة كارم وشوقي فتح الله في جعفر العمدة.. سبب تغير ملامح مديحة البكري

إلغاء مائدة الإفطار الثانية في المطرية | اعرف السبب الحقيقي ..شاهد

مقاطع خادشة.. تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

اﻟﻤﺰﻳﺪ