رحلة مدير أمن بورسعيد الجديد من التخرج حتى خلافة الراحل مدحت عبدالرحيم

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا بتكليف اللواء مازن صبري مدير لأمن بورسعيد، خلفا للراحل اللواء مدحت عبد الرحيم، الذي لقي مصرعه في حادث مرورى على محور 30 يونيو بطريق بورسعيد – الإسماعيلية.



جاء تكليف اللواء مازن صبرى كمساعد للوزير لأمن بورسعيد عقب انتهاء مراسم عزاء مدير الأمن السابق رحمة الله عليه و التى استمرت ٣ أيام بمسقط رأسه بسوهاج و يوم بمسجد الشرطة فى القاهرة و يوم بمسجد السلام فى بورسعيد بحضور أبناء الفقيد وقيادات الداخلية ومحافظ بورسعيد .

وتسرد صدى البلد فى السطور المقبلة تدرج اللواء مازن صبري الطباخ بالمناسبة المختلفة داخل وزارة الداخلية منذ تخرجه من كلية الشرطة عام 1989 م

بداء اللواء مازن صبرى عمله فى ووارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة وعمل بقسم مدينة نصر، ثم ضابط مباحث أقسام مصر الجديدة وبولاق وباب الشعرية، ثم رئيس مباحث نقطة شرطة الجزيرة بقسم قصر النيل.

نقل مدير أمن بورسعيد الجديد إلى مديرية أمن المنيا للعمل رئيسًا لعمليات إدارة البحث الجنائي وبعدها نقل إلى تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام ثم عاد لمديرية أمن القاهرة رئيسا لمباحث روض الفرج والتبين.

عين مدير أمن بورسعيد الجديد اللواء مازن صبرى مديرًا للرقابة الجنائية ومديرًا لإدارة العمليات بالمديرية ، ثم نقل بعد ذلك لقطاع التفتيش والرقابة ليعمل مفتشًا لمديريتي أمن البحر الأحمر، ثم الجيزة وقطاع الحماية المجتمعية ومن بعدها وكيلًا لقطاع التفتيش للمنطقة المركزية إلى أن تم اختياره مديرًا لأمن بورسعيد خلفًا للراحل اللواء مدحت عبد الرحيم .