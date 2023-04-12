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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تبدأ 20 مايو.. تعليم الإسكندرية تعلن عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، برئاسة الدكتور عربي أبوزيد، مواعيد امتحانات الفصل الثاني للشهادة الإعدادية والتي اعتمدها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

 

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ووجه اللواء محمد الشريف، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبوزيد، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.

وشدد المحافظ على جميع الجهات التنفيذية  بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.

الاسكندرية الجهات التنفيذية مديرية التربية والتعليم التنسيق الإجراءات الاحترازية التربية والتعليم محافظة الاسكندرية الشهادة الإعدادية

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