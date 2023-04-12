بفستان أنيق.. شاهد أحدث إطلالات مي سليم عبر إنستجرام

شاركت الفنانة مي سليم متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت مي في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستانا قصيرا باللون البيج، ومعتمدة علي الميكاب العادي الذي أبرز جمال وجهها.

ويذكر أنه قد انهارت الفنانة مي سليم، على الهواء خلال استضافتها ببرنامج "العرافة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة،المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، بسبب سؤال موجه إليها، ولكن لم تتم إذاعته حفاظاً علي خصوصيتها.

وقالت الفنانة مي سليم، إنّها رفضت الزواج بهداف النادي الأهلي لأنه أصغر منها 10 سنوات، موضحةً: "دي معلومةمحدش يعرفها خالص، شيخ العرافين عرف منين؟! إلا بقى لو أختي ميس بتسرب لك معلومات أو بترشيها".

وتابعت مي سليم، إنّها تريد أن تتزوج لأنها تشعر بالملل من الوحدة، موضحةً "والدي توفي في اليوم الأربعين من عمري،والموضوع كان مضايقني لأن ماما كانت لوحدها، عاشت دور الرجل والست كتير وزهقت من الدور ده كتير".