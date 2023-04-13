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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحفيين تنظم رحلة إلى الغردقة.. تسهيلات للأعضاء وأسرهم

صدى البلد

 أعلنت دعاء النجار، السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، تنظيم رحلة إلى مدينة الغردقة للزملاء الصحفيين وأسرهم خلال الفترة من يوم الجمعة 28 أبريل إلى الاثنين 1 مايو 2023.

وقالت إن الرحلة (4 أيام / 3 ليالي) بفندق «نيو إيجلز أكوا بارك» التابع للقوات الجوية، الذي يقع بقلب مدينة الغردقة  على طريق القرى بشاطئ رملي و«كيدز إريا» و«أكوا بارك» أطفال وكبار، وتكون الانتقالات ذهابًا وعودة بأحدث الأوتوبيسات.

كما أن الإقامة كاملة (فطار + غداء + عشاء + سناكس) ومشروبات مجانًا علي مدار اليوم، وسعر الفرد قبل الخصم 2950 جنيهًا للغرفة الثنائية، تم دعم الرحلة لتصبح قيمة الاشتراك 2300 جنيه، وهذا السعر لعضو النقابة وأسرته فقط ( الأب – الأم - الزوجة - الأبناء)، ويُسمح بدفع (50%) من قيمة الرحلة والباقي يُقسط على 3 أشهر تُخصم من البدل.

يبدأ الحجز يوم الأحد الموافق 16/4/2023، وتسديد الاشتراك  لدى أ. هيثم فارس بالدور الثاني مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وصور شهادات الميلاد الخاصة بالأطفال.

- سياسة الأطفال: حد أقصى (3 أطفال) مشاركين بالغرفة مع والديهم.
- الطفلان الأول والثاني مجانًا حتى 12 سنة دون مقعد الأوتوبيس.
- الطفل الثالث مجانًا حتى 6 سنوات دون مقعد الأوتوبيس.

تنبيه مهم

وأكدت النجار أنه لن يُسمح في حالة الاعتذار عن الرحلة باسترداد قيمة الاشتراك إلا في حالة وجود بديل للزميل المعتذر.

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الصحفيين تنظم رحلة إلى الغردقة.. تسهيلات للأعضاء وأسرهم

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