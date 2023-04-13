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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل الرياضة بالجيزة يكرم المتميزين بمركز شباب الحوامدية ..شاهد

وكيل وزارة شباب الجيزة
وكيل وزارة شباب الجيزة

شهد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة مساء أمس الأربعاء، أمسية رمضانية واحتفال توزيع الجوائز بمركز شباب الحوامدية التابع لإدارة الحوامدية، وذلك بحضور عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب ،هاني السيس رئيس مجلس مدينة الحوامدية ،هاله شعبان مدير إدارة تنمية النشء ،حلمي عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة المركز،علي سلامة مدير إدارة شباب الحوامدية ومشرفين من الادارة المركزية والفرعية.

بدأ اليوم بالسلام الوطني وايات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة الترحيب من حلمي عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة  تلاها كلمة للسيد رئيس المدينة .

وبدوره أعرب الدكتور أحمد عبد الوكيل  عن سعادته لتواجده بين المتميزين من حفظة القرأن الكريم وكذلك أصحاب المركز الأول في مسابقة كنوز عن المسرح.

كما هنأ الوكيل جميع الحاضرين بمناسبة بدء العشر الأواخر من الشهر الفضيل و قرب عيد الفطر المبارك.

ووجه الوكيل القائمين الشكر على المركز على إهتمامهم بتقديم مختلف الأنشطة و تنوعها سواء كان ديني أو ثقافي أو فني وغيرها مما يحقق رؤية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية تخدم جميع الفئات والأعمار في شتى المجالات.


وأثناء الإحتفاء بالمتميزين قدم القائمين على مركز الشباب الدروع التذكارية لوكيل الوزارة ووكيل المديرية لشؤون الشباب .


وكرم  وكيل الوزارة المتميزين من حفظة القرآن الكريم ثم أصحاب جائزة أبداع شعبة المسرح.

وفي ختام اللقاء شكر الوكيل القائمين على المركز على حفاوة الإستقبال .

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عيد الفطر القران الكريم وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب تكريم المتميزين حفظة القرآن الكريم

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