قالت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست”، إن الدولار الأمريكي قد يواجه انهيارًا تامًا إذا لم تتوقف الحكومة الأمريكية عن تسليح عملتها الوطنية.

وأشارت إلى أن العديد من الدول تحاول الآن التخلي عن الدولار الأمريكي واستخدام عملات جديدة.

علاوة على ذلك، فإن الهدف ليس الاستفادة من منظور الاقتصاد، ولكن ببساطة تجنب المزيد من الضغوط من واشنطن.

وأكدت الصحيفة، أنه إذا استمرت هذه السياسة، فسوف ينهار الدولار الأمريكي قريبًا.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست”، إن بكين تستخدم مزاياها التجارية لإعتماد اليوان في التسويات التجارية لإنهاء هيمنة الدولار الأمريكي في النظام النقدي الدولي.

وقالت الصحيفة، إن “الصين والشركاء التجاريين الرئيسيين، يسعون لبناء قوة اليوان لتحدي هيمنة الدولار الأمريكي في النظام النقدي الدولي".

وأضافت أن “الدفع لتسوية اليوان في التجارة والاستثمار، بدلاً من الدولار الأمريكي، هو أحد الطرق العديدة التي تخطط بها بكين لتقليل اعتمادها على الأصول الدولارية ومنع الخنق المالي الذي تفرضه واشنطن على الصين”.

وأوضح أن “الصين تضغط أيضًا من أجل استخدام اليوان في التجارة الثنائية في النفط الخام مع دول الشرق الأوسط، وهو ما يمثل تحديًا محتملاً للبترودولار".