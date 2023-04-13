وليد الحديدي: الأهلي حقق نتائج مميزة وتخطى أزمة الخسارة من صن داونز سريعًا

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن النادي الأهلي يقدم نتائج جيدة منذ الخسارة من صن داونز، وحقق بطولة كأس مصر على حساب بيراميدز ليتجاوز الكبوة ويؤكد أنه يستحق الرهان عليه مهما حدثت أزمات للفريق.

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الأهلي قدم نتائج طيبة محليا وقاريًا، ويتصدر بطولة الدوري وصعد لربع نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على القطن الكاميروني ثم الهلال السوداني، وفاز بكأس مصر، وحقق الفوز على غزل المحلة في بطولة الدوري".

وأضاف: "الأهلي سوف يخوض مواجهة صعبة أمام الرجاء المغربي، وبالطبع أجواء ملعب محمد الخامس تكون صاخبة وسط حضور جماهيري كبير".

وواصل: "الأهلي سجل في آخر 4 مباريات 12 هدفا ولم يستقبل سوى هدف واحد من بيراميدز في نهائي كأس مصر".

وأكمل: "الأهلي نادي كبير ويتدارك الأمور، والفريق نهض سريعًا، وهناك لاعبين جيدين في الفريق وعلى رأسهم محمود عبدالمنعم كهربا الذي أثبت حضوره بشكل رائع منذ العودة للمشاركة مع الفريق".