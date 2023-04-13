تحذير.. نوع من السجائر فيه سم خطير

بعد تحليل الأسباب الكامنة وراء أضرار السجائر الإلكترونية، حذر باحثون من جامعة بيتسبرج الأمريكية من استخدام نكهة النعناع في السجائر الإلكترونية.

وأوضح الباحثون أن نكهة النعناع فى السجائر الإلكترونية، قد تؤثر بشكل ضار على كفاءة الرئتين.

وبحسب الدراسة المنشورة في دورية "أبحاث الجهاز التنفسي"، فإن الباحثين لجأوا إلى نظام آلي مصمم لمحاكاة آليات تنفس الإنسان وطريقة تدخين السجائر الإلكترونية.

السجائر الإلكترونية

وكشفت الدراسة أن سوائل السجائر الإلكترونية المتاحة تجارياً والتي تحتوي على نكهة زيت النعناع مقارنة بالسجائر الخالية، قد تنتج عدداً أكبر من الجسيمات الدقيقة السامة .

وبحسب ما نشره موقع “سكاي نيوز”، فإن كبير مؤلفي الدراسة الدكتور كامبيز بِنام، من كلية الطب بجامعة بيتسبرج، قال إن إضافة نكهة النعناع إلى سائل السجائر يؤدي إلى إنتاج عدد أكبر بكثير من جسيمات الهباء الجوي التي تتسلل إلى الرئتين بسهولة، ومعها كثير من المواد الضارة مثل النيكوتين والكربونيل والفورمالديهايد شديد الخطورة، وهذا يؤثر بالسلب على كفاءة وظائف الرئة.

وتوصلت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى الضغط على مصنعي السجائر للتخلص من النعناع في منتجات التبغ، ولكن فى الحقيقة أن سوق منتجات السجائر الإلكترونية تستمر في التوسع في جميع أنحاء العالم، ولا تزال نكهات النعناع تحظى بشعبية كبيرة، لذلك يجب على الجميع أخذ الحذر من نكهة النعناع فى السجائر الإلكترونية وما تسببه من أضرار مميتة.