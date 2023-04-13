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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: تطوير ميدان محطة مصر كان له الفضل فى تحسين البيئة بالمنطقة|صور

مشروع تطوير ميدان
مشروع تطوير ميدان محطة مصر

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر يُعد استكمالا لمسيرة التنمية والإنـجازات التى تتم فى المحافظة لتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك فى إطار الدعم الكامل الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمدينة الإسكندرية.

وأضاف الشريف أن هناك متابعة مستمرة لما تم من تطوير في ميدان محطة مصر على جميع الأصعدة، حيث قام جهاز شئون البيئة بالإسكندرية برئاسة الدكتور سامح رياض؛ خلال الربع الأول من عام 2023 بدراسة مدى تأثير مشروع محطة مصر في خفض نسب التلوث بالمنطقة؛ حيث تلاحظ وجود تحسن وإنخفاض حاد من تركيز غاز أول أكسيد الكربون خلال عام 2023 بنسبة  وصلت إلى  73 % عن السنوات الثلاثة السابقة. 

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كما تلاحظ وجود تحسن وإنخفاض حاد من تركيز غاز ثانى أكسيد الكبريت خلال عام 2023 بنسبة 76 % عن السنوات السابقة.

هذا وأوضح  المحافظ أن الدراسة البيئية التي اُجريت لقياس مدى تأثير المشروع على البيئة أكدت أن هناك انخفاض كبير في تركيز غاز ثانى أكسيد النيتروجين بنسبة وصلت إلى 77 % عن السنوات الماضية،  وفيما يتعلق بقياس مستوى شدة الضوضاء والتي كانت تزداد بسبب  الازدحام الشديد الناتج عن الأسواق العشوائية والباعة الجائلين والكثافة المرورية العالية بالمنطقة تبين تحسن وانخفاض شديد فى مستوى شدة الضوضاء بنسبة وصلت إلى 24 % بعد تنفيذ المشروع مما يؤثر تأثيرًا إيجابيًا على الصحة العامة للمواطنين  .

وأكد الشريف أن مشروع تطوير ميدان محطة مصر كان له أثر بيئي بالغ الوضوح فى تحسين نوعية البيئة في الميدان والمنطقة المحيطة به؛ هذا بالإضافة إلى كونه مشروع تنموى يؤثر على تحسين التنقل والحركة المرورية، وهذا ما أثبتته النتائج العلمية من خلال الدراسة البيئية التي أجرتها جهاز شئون البيئة بالإسكندرية برئاسة الدكتور سامح رياض لقياس الفارق البيئي الكبير الذي أحدثه المشروع، لافتًا إلى أن المشروع يُعد نموذجًا هامًا نسعى لتطبيقة في باقى الميادين المزدحمة  مروريًا على مستوى المحافظة، وذلك لتحسين نوعية البيئة والحفاظ على الصحة العامة.

هذا وقد ثمن المحافظ الدور الكبير الذي بذله جهاز شئون البيئة برئاسة الدكتور سامح رياض لتقديم هذه الدراسة العلمية الدقيقة لقياس معدلات التلوث فى منطقة محطة مصر وإبراز التأثير الكبير الذي أحدثه المشروع في البيئة المحيطة بالمنطقة.

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