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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذي بورسعيد يبدأ جلسة انعقاده بالوقوف دقيقة حداد على روح اللواء مدحت عبدالرحيم

دقيقة حداد على روح
دقيقة حداد على روح مدير أمن بورسعيد السابق

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم جلسة أعمال المجلس التنفيذي بمحافظة بورسعيد،  وبدأ محافظ بورسعيد فعاليات الجلسة بالوقوف دقيقة حداد على روح اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد رحمة الله،  وذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام و الأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد و مساعد مدير الأمن و المستشار العسكري للمحافظة   و مديري المديريات والإدارات بمحافظة بورسعيد وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

 

و في بداية اللقاء،  قدم محافظ بورسعيد التهنئة لأبناء المحافظة وقياداتها التنفيذية والشعبية بمناسبة قرب حلول أعياد المسلمين والأخوة المسيحين وأعياد الربيع،  موجها كافة الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى بداية من يوم السبت القادم في كافة القطاعات الخدمية والحيوية، وتهيئة المناخ المناسب للمواطنين خلال الاحتفال بالأعياد،  مع رفع درجة الاستعدادات القصوى في  الأحياء والمديريات الخدمية و المستشفيات و المنافذ التموينية والمخابز  ،  و رفع كفاءة الطرق  والحدائق والميادين،  وتحقيق أعلى مستوى من النظافة والأمان خلال عطلة الأعياد.

 

وخلال فعاليات الجلسة،  صدق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على قرارات الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٤،  كما صدق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان،  على كتاب الأنبا تادرس مطران بورسعيد بشأن طلب تخصيص قطعة أرض بنطاق مدينة بورفؤاد بحي الفيروز مساحتها ٣٠٠٠ م،  لإنشاء كنيسة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الأخوة المسيحيين لصالح مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد.

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كما صدق محافظ بورسعيد على كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية لعرض مشروع اللائحة الإدارية والمالية للجبانات،  وذلك بعد أن قامت المحافظة بتشكيل لجان لحصر الجبانات بنطاق المحافظة في إطار خطة المحافظة لتنظيم عمل الجبانات و تنميطها  ،  كما وافق المجلس على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمراني بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة بورفؤاد.

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