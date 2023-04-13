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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد :الدولة تبني استاد النادى المصري بتكلفة تتجاوز المليار جنيه

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أكد  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الدولة المصرية هى من تقوم ببناء استاد النادى المصري بتكلفة تتعدى المليار جنيه .

وأضاف محافظ بورسعيد أن الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة يدعم مشروع بناء الاستاد بتكلفة تصل إلى ٢٦٠ مليون جنيه مقسمة على ١٨ شهر.

وقال محافظ بورسعيد خلال تصريحاته بمجلس تنفيذي المحافظة يجب على عشاق وجماهير النادى ألاتختزل تلك الكيان الكبير فى مشروع استثماري فالنادي المصري كيان كبير يعيش بداخلنا وليس مبني وطوب .

وأوضح المحافظ أن الأهم للحفاظ على الكيان فى تلك المرحلة هو وجود استاد و نادى اجتماعى وفريق قوى ومجلس يحب النادى وجماهير عاشقة .

وشدد الغضبان خلال تصريحاته على أن النادى المصري أمن قومى وأن المحافظة دعمت النادى بملايين الجنيهات ومازالت تدعم هذا بجانب المساهمة فى إنشاء استاد النادى المصري

وأكد محافظ بورسعيد أنه يتواصل بشكل مستمر مع كامل ابوعلى رئيس النادى لتوحيد الرؤى للنهوض بتلك الكيان العظيم .

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ووجه محافظ بورسعيد الشكر والتحية والتقدير لمجلس إدارة النادي المصري، وجهازه الفني بقيادة حسام حسن، واللاعبين، لإسعادهم الجماهير بأدائهم الجيد، مختتما حديثه: "الاستقرار يؤدي إلى نتائج إيجابية، ودوري كمحافظ هو توفير الاستقرار للنادي المصري

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